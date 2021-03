Un documentaire sur le rappeur Orelsan bientôt sur Amazon Prime

Ce documentaire retraçant la vie privée et la carrière mouvementée du rappeur emblématique Orelsan sortira courant 2021 sur la plateforme de streaming d'Amazon, s'inscrivant dans une stratégie de conquête du public français.

Après les annonces d’un documentaire à venir sur le rappeur iconique Soprano par Star, le nouveau service de streaming de Disney+, c’est au tour d’Amazon Prime de dévoiler un projet sur une autre grande figure du rap français. À l’occasion d’une conférence de presse, la plateforme a dévoilé son projet de documentaire sur Orelsan, dont la sortie est prévue pour 2021. De son vrai nom Aurélien Cotentin, l'artiste aux multiples disques d'or et de platine est un des rappeurs les plus emblématiques de sa génération. Cette production sera une immersion inédite dans la vie d'Orelsan, sur les obstacles et les surprises rencontrées, mais aussi sur la difficulté de rester au sommet.

Nous lancerons cette année un documentaire inédit qui retracera la carrière emblématique d'Orelsan.



Sa route vers le succès, marquée par des obstacles et des surprises, et la difficulté de rester au sommet quand on l’a atteint. pic.twitter.com/U5hGRFNKLl — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) March 22, 2021

Une plongée dans une carrière semée d'embuches

La carrière de l’artiste n’a en effet pas été un long fleuve tranquille. Si son dernier album La fête est finie, sorti en 2017, a été certifié disque de diamant et avait dépassé les 80 000 ventes en un week-end - un record -, les débuts du rappeur sont moins glorieux. Le documentaire reviendra sur la polémique autour du titre “Sale pute” paru en 2009, qui l’a fait connaître du grand public... et lui a valu des poursuites judiciaires. Pour le mouvement de défense des femmes "Ni Putes Ni Soumises", constitué partie civile, les paroles constituaient une “provocation au crime”. Le jeune homme a finalement été relaxé en 2016.

Selon Amazon Prime, le documentaire sera l’occasion de découvrir la vie privée de l’artiste, “une facette du rappeur que seuls ses proches connaissent”. Georgia Brown, la directrice des créations Amazon Originals Europe indique qu’Orelsan est "un artiste extrêmement talentueux”, mais que “ses fans ne connaissent pas grand-chose de lui". L’œuvre sera réalisée par Clément Cotentin (Bloqués), le frère d’Orelsan, et par Christophe Offenstein (Les Petits Mouchoirs, Blood Ties, Comment c'est loin).

D'autres productions françaises attendues

En 2021, Amazon Prime poursuivra sa conquête du public français avec d'autres productions bleu-blanc-rouge. Côté films, la plateforme a dévoilé en conférence de presse les premières images du Bal des folles, un film de et avec Mélanie Laurent retraçant les destins de femmes internées en hôpital psychiatrique à la fin du 19e siècle. Dans Flashback, une avocate brillante et cynique se retrouvera transportée dans le passé et y croisera des femmes qui ont changé le cours de l’histoire.

Côté séries, Mixtes racontera l’histoire d’un lycée de garçons qui verra arriver pour la première fois des filles dans les années 1960. Enfin, la série Totems promet de l’action avec les aventures d’un scientifique devenu espion pour les services secrets français et la CIA en pleine guerre froide.