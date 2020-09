Le périple fou de deux frères en Norvège raconté dans un livre et un film

En 2019, Pierre et Thomas Rémusat effectuent une traversée du plus long fjord d’Europe, le Sognefjord en Norvège. Après avoir remonté le fjord en kayak sur plus de 200 km, c’est à pied que les deux aventuriers ont affronté les plus hauts massifs montagneux du pays avant de rejoindre la plaine qui mène à la Suède. Un périple extrême que les deux frères racontent aujourd'hui dans un film et un livre

Une aventure humaine

En 24 jours, les deux frères ont marché près de 600 kilomètres dans le froid glacial et affronté des moments douloureux. "Voir souffrir l'autre, c'est assez compliqué, surtout quand c'est son frère", rapporte Thomas, qui se souvient d'une étape difficile vécue par Pierre. A leur retour dans leurs Vosges natales, ils gardent en tête les bons souvenirs de ce défi qui s'avère aussi une belle découverte humaine.