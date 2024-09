"Inside The Dream : dans les pas de Thierry Mugler" : le documentaire décrypte l'empreinte laissée par le couturier star, un demi-siècle après le lancement de sa marque

Ce voyage cinématographique de 62 minutes - signé Matthieu Menu et produit par Terminal 9 - plonge au cœur du processus créatif de la maison avec une immersion dans les coulisses de la conception à la réalisation de moments clés ayant précédé le 50e anniversaire de la maison française. Diffusé sur Canal+ depuis le 25 septembre en France.

Pendant six mois, le documentaire suit le directeur artistique et son équipe d'une part, dans la minutieuse préparation de la nouvelle collection, celle du printemps-été 2024 inspirée par les créatures marines, jusqu'au défilé où les mannequins présentent ces créations au public, et d'autre part dans l'élaboration du nouveau parfum.

Marque iconique des années 1980, connue pour ses tenues sexy, la maison a été fondée en 1974 par le couturier et artiste visionnaire star Thierry Mugler. Directeur artistique depuis 2017, l’Américain Casey Cadwallader a su ressusciter l’esprit de son fondateur sans bafouer son héritage. "Depuis 50 ans, Mugler incarne la puissance d'une créativité audacieuse. Aujourd'hui, Casey Cadwallader, à la direction artistique mode, poursuit l'héritage visionnaire de Manfred Thierry Mugler. Par ses créations iconiques et ses innovations révolutionnaires, la maison continue de façonner ensemble l'avenir de la mode et des parfums" souligne Danièle Lahana-Aidenbaum, Présidente Monde de Mugler mode & parfums.

Le récit célèbre un héritage visionnaire explorant un demi-siècle de premières : de l'impact révolutionnaire de Manfred Thierry Mugler sur la mode, en passant par les défilés et les innovations avant-gardistes de Casey Cadwallader. C'est une plongée émouvante entre images d'archives inédites, coulisses de défilés et secrets de tournage de campagnes publicitaires des parfums Angel et Alien, par exemple. Heureux flash-back !

Zendaya et le robot chromé Maschinenmensch

Depuis sa création, Mugler est synonyme d'une mode et de parfums audacieux, fascinants et fantastiques. Profondément enracinée dans l'industrie du spectacle et adulée par des artistes avant-gardistes comme Beyoncé, Lady Gaga et Dua Lipa, c'est plus qu'une simple maison de mode : c'est une empreinte qui façonne la pop culture par son engagement envers l'émancipation et l'inclusion. La maison incarne depuis toujours l'esprit d'une expression de soi audacieuse, redéfinissant sans cesse l'art de l'avant-garde.

À l'image de ce moment majeur du film, les coulisses de l'apparition de l'actrice Zendaya dans le robot Maschinenmensch de la collection Cirque d'hiver de l'automne-hiver 1995-96 pour la première du film Dune 2. Si les images de ce moment unique n'ont pas manqué de marquer les esprits en février dernier, voir ou revoir cette tenue chromée, nichée dans sa boîte en carton et exhumée spécialement des archives, est émouvant et plus encore quand c'est au tour de Zendaya de l'enfiler, le passé rejoint alors le présent !

D'Angel à Angel Elixir

Le documentaire met en lumière des figures associées à la maison comme Pat Cleveland, Iman Bowie, Paris Hilton, Law Roach. Mais aussi des personnalités clés telles que Chapuy, Président de L’Oréal Luxe, Danièle Lahana-Aidenbaum, Présidente monde de Mugler mode et parfums, Olivier Cresp, maître parfumeur DSM-FIRMENICH, qui interviennent et témoignent, par exemple, sur les campagnes de publicité des parfums d'hier et d'aujourd'hui.

L'occasion de se rendre compte que la maison est un vivier d’innovations et d’audaces visionnaires où la mode et le parfum cohabitent et se complètent. On redécouvre le travail fou fait sur le parfum Angel au moment de sa sortie avec cette volonté de garder une vision très avant-gardiste. On avait presque oublié que Mugler avait ouvert une nouvelle famille olfactive à l'époque, celle des gourmands, et l'on trépigne d'impatience de découvrir leur nouveau jus en voyant ce documentaire.

Image extraite du documentaire "Inside The Dream : dans les pas de Thierry Mugler" (MUGLER)

Autre moment fort quand Casey Cadwallader évoque sa rencontre avec le fondateur de la marque, tout comme le point d'orgue, le défilé printemps-été 2024 qui montre comment le patrimoine est respecté et revitalisé par le directeur artistique. On sent bien, par exemple, la tension et l’effervescence des quelques minutes avant le début du défilé car le show, c'est un résumé de six mois de travail en sept minutes. Comme ce documentaire qui condense 50 ans de création en une heure, en reliant le passé au présent, entre hommage à l’héritage et perspective contemporaine.

Diffusé sur Canal+ depuis le 25 septembre en France