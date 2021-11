Festival Cinémaplanète de Metz : une belle sélection de films sur la défense de l'environnement

Pour sa quatrième édition, le festival Cinémaplanète offre un beau panel de 21 films sur le thème de l'écologie à découvrir. Un écrémage qui s'est avéré difficile pour le comité de sélection, avec près de 250 films candidats pour participer au festival. Au total douze longs métrages, trois moyens métrages et six courts métrages seront projetés tout au long du festival. Tous en lice pour les prestigieux prix Aquablier, Théodore Monod et Noé-Noah.

Greta, déchets et forêt

Parmi cette sélection, les spectateurs retrouveront le documentaire dédié au combat de la jeune activiste pour le climat Greta Thunberg, I Am Greta de Nathan Grossman. Le documentaire Une fois que tu sais du réalisateur français Emmanuel Cappellin qui questionne sur l’urgence climatique avec la parole de scientifiques. Mais aussi Arica, un documentaire sur l’affaire des déchets toxiques de la société minière Boliden qui ont contaminés les habitants d'une petite ville chilienne.

Plus original, le documentaire Poumon vert et tapis rouge suit le projet fou du réalisateur Luc Marescot qui compte réaliser un thriller écologique avec Léonard DiCaprio pour sauver les forêts tropicales, avec la participation de Nicolas Hulot, Claude Lelouch, Édouard Baer, Juliette Binoche, en autres.

Grand public

Le festival avec sa grande diversité de formats proposés s'efforce de toucher un public le plus large possible. "On a choisi les cinémas pour que le grand public vienne regarder, écouter et participer, c’est ça notre plus ici au niveau du festival", confie Marie-Anne Isler-Béguin, présidente du festival Cinémaplanète. Les spectateurs pourront profiter de la présence des youtubeurs Ami des lobbies, Le Biais Vert et Partager C'est Sympa, invités pour parler de leurs contenus dédiés aux enjeux environnementaux sur la plateforme.

Cinémaplanète s’ouvre quelques jours seulement après la clôture de la COP26 et son bilan en demi-teinte, jugé décevant. Une raison de plus de continuer à "faire admirer et apprécier" l'environnement "pour le faire respecter", assure le philosophe et naturaliste Yves Paccalet, président du jury.

Festival Cinémaplanète du 16 au 21 novembre 2021, Klub Metz cinéma. Informations sur la programmation sur le site