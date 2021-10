Documentaire : "Naïs au pays des loups", une folle aventure dans une nature préservée

Le loup, animal farouche et mystérieux, est filmé de nuit, au cœur du parc du Mercantour. Ces images incroyables ont été collectées pendant plus de trois ans pour le film Naïs au pays des loups, réalisé par Rémy Masséglia. À l'époque du tournage, à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), sa fille, Naïs, était encore un bébé. Elle a aujourd'hui quatre ans.

Un documentaire primé

De nombreuses heures de planque et de bivouac ont été nécessaires pour saisir des moments uniques et comprendre le fonctionnement et les réactions de chaque espèce, comme les cerfs. Cette nature préservée a donné lieu à un film documentaire exceptionnel, qui sera diffusé en décembre sur France 3. Naïs au pays des loups vient d’être primé dans un festival international de films pour enfants. La petite Naïs sert de guide. Avec elle, on découvre et on apprend beaucoup de cette nature, à force de complicité et de patience. Le cerf, le loup, les chamois ou encore les oiseaux... En trois ans, Naïs a eu le temps d'affiner ses connaissances.