Comment Champollion a déchiffré les hiéroglyphes d'Égypte : un documentaire met en lumière le rôle clé de son frère

C’est une histoire oubliée que nous raconte ce documentaire. Mise au jour par la récente étude des archives de la famille Champollion, elle éclaire d’une lumière nouvelle l’aventure extraordinaire que fut le déchiffrement des hiéroglyphes. Après près de vingt ans de travail acharné, le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion déclare à son frère ainé Jacques-Joseph qu’il vient d’achever son système de traduction. Un frère à ses côtés depuis le début, l’aidant à affronter les obstacles scientifiques et politiques qui ont entravé sa longue recherche. Un rôle essentiel que le réalisateur Jacques Plaisant met en avant dans son documentaire intitulé Dans le secret des hiéroglyphes : les frères Champollion.

Une correspondance riche de 700 lettres

En 1828, six ans après avoir déchiffré les hiéroglyphes, Jean-François Champollion, alors conservateur en charge des collections égyptiennes au Musée du Louvre, réalise son rêve en organisant une mission scientifique pour aller vérifier que son système hiéroglyphique fonctionne bien. Expédition franco-toscane dirigée par Champollion et son collaborateur et ami, l’égyptologue Ippolito Rosellini.

"Depuis qu’il est gamin, il veut partir en Égypte. Quand il réussit à monter l’expédition, il veut tout voir. C’est-à-dire qu’en un an et demi, il veut tout voir. Et il est le seul à l’époque à pouvoir déchiffrer, donc quand il arrive, il a un livre qui s’ouvre devant ses yeux", raconte le réalisateur. Un voyage fondateur pour l’égyptologie moderne, auquel le déchiffreur ne survivra pas longtemps. Un peu plus de deux ans après son retour en France, Jean-François Champollion s’éteint le 4 mars 1832 à seulement quarante et un ans. Inlassablement, Jacques-Joseph consacrera alors le reste de sa vie à faire vivre les travaux de son cadet.

Dans le secret des hiéroglyphes : les frères Champollion, documentaire de Jacques Plaisant (2022 - 93mn) - Disponible sur arte.tv jusqu'au 7 mars 2023.

À noter également qu'à l’occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes et pour célébrer son 10e anniversaire, le Louvre-Lens organise une grande exposition baptisée : Champollion, la voie des hiéroglyphes. A découvrir jusqu'au 16 janvier 2023.