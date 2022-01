Un remake en "live-action" de "Blanche-Neige" en préparation, sans les sept nains

Après Cendrillon, Le livre de la jungle ou La belle et la bête, Disney travaille sur un remake en live action de Blanche-Neige et les Sept Nains, sous la direction de Marc Webb (500 jours ensemble). Une nouvelle production qui, selon le comédien Peter Dinklage, met en scène de manière "arriérée" les nains. Les critiques de l’acteur de Game of Thrones ont motivé le studio a revoir sa copie.



Le comédien Peter Dinklage lors de la premiere de "Cyrano" à Londres le 7 décembre 2021 (Loredana Sangiuliano / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)

Une représentation "arriérée" des nains

Lors d’une interview accordée au podcast WTF de Marc Maron, l’interprète de Tyrion Lannister dans Game of Thrones avait fustigé une "putain d’histoire arriérée où sept nains vivent ensemble dans une grotte". Peter Dinklage, lui-même atteint de nanisme, a poursuivi avec irritation : "Qu'est-ce que vous faites, putain ? N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause ? Il faut croire que ma voix ne porte pas assez." La réaction du studio Disney ne s'est pas fait attendre.

"Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente sur ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme. Nous sommes impatients d'en partager davantage alors que le film entre en production après une longue période de développement". Voici le communiqué de la production de Disney transmis à The Wrap (En anglais). “Nous nous réjouissons à l’idée d’en partager davantage à mesure que le film entre en production, après une longue période de développement”.

Des créatures magiques à la place des nains

En clair, plus de personnages de petite taille dans Blanche Neige, mais des “créatures magiques”. D’après le média américain, Disney cherche même à l’heure actuelle des doubleurs pour “leur donner de la personnalité”. Aucune information n’a cependant filtré sur leur rôle précis dans le film et le casting vocal est toujours en cours.

Ce nouveau Blanche-Neige, qui sera réalisé par Marc Webb, est en cours de production, avec Gal Gadot dans le rôle de la Méchante Reine et de nouvelles chansons de l'équipe de La La Land, Benj Pasek et Justin Paul, et n'a pas encore de date de sortie officielle.