Disney annonce une suite à "Vice Versa" et dévoile les premières images de "La Petite Sirène" en live action

Lors de son festival "D23 Expo", la convention bisannuelle dédiée aux fans de Disney qui se tient ce week-end au palais des congrès d'Anaheim près de Los Angeles, le studio a fait plusieurs annonces de nature à ravir ses admirateurs. A commencer par une suite à son film d'animation Vice Versa, qui avait rencontré un immense succès et obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016.

Vice-versa 2 promet une nouvelle émotion

Attendu à l'été 2024, Vice Versa 2 renouera avec les émotions (joie, colère, peur, tristesse, dégoût) qui coexistent dans la tête d'une petite fille introvertie, Riley. L'intrigue se déroule à nouveau dans la conscience de Riley, mais elle est devenue adolescente et une nouvelle émotion devrait faire son apparition à cette occasion.



Amy Poehler prêtera de nouveau sa voix au rôle de Joie, tandis que Kelsey Mann signera la réalisation. "J'ai lu le scénario et il est incroyable", a promis Amy Poehler.

"La Petite Sirène" en live action et "Mufasa", préquel du "Roi Lion"

Les fans des grands classiques du studio de Mickey Mouse, qui vient tout juste de sortir une superbe version en "live-action" de Pinocchio par Robert Zemeckis, ont été servis avec les premières images de l'adaptation avec la même technique de La Petite Sirène. Ils ont également pu voir le premier teaser de Mufasa, préquel du mythique Roi Lion.

Harrison Ford ovationné pour "Indiana Jones 5"

L'acteur américain Harrison Ford, 80 ans, a dévoilé samedi la bande annonce du nouveau volet de la saga Indiana Jones, cinquième du nom dans lequel il donne la réplique à l'actrice britannique Phoebe Waller-Bridge. Il a été ovationné.



Aperçus de "The Mandalorian Saison 3" et de la prochaine série "Star Wars"

Du côté de Lucasfilm, il a été dévoilé une bande-annonce pour la série de westerns spatiaux The Mandalorian, en présence des acteurs Pedro Pascal, Giancarlo Esposito et Katee Sackhoff.







Egalement révélée, la bande-annonce de la prochaine série Star Wars, Andor, qui raconte une rébellion contre l’empire.





"Disenchanted" et "Black Panther : Wakanda Forever"

La bande annonce de la suite de Enchanted (Il était une fois, pour la version française), baptisée Disenchanted (Il était une fois 2), a également été dévoilée à la "D23 Expo" de Los Angeles. Le casting, qui réunit notamment Amy Adams et Patrick Dempsey, reste le même et le film est annoncé sur Disney+ pour le 24 novembre.







Concernant les futures productions de Marvel Studio (propriété de Disney), le réalisateur Ryan Coogler est venu dévoiler un nouvel extrait inédit (différent de celui que vous pouvez-voir ci-dessous) de Wakanda Forever, la suite de Black Panther, attendue le 9 novembre au cinéma....sans le formidable Chadwick Boseman, emporté par un cancer en août 2020, qui incarnait l'emblématique super-héros Panthère Noire.



Egalement attendus : "Elio" des studios Pixar et "Wish"

Autre annonce, celle du film Elio des studios Pixar (qui font partie de la galaxie Disney), qui relate les aventures d'un enfant de 11 ans accidentellement propulsé ambassadeur de la Terre lorsqu'il se retrouve transporté à travers la galaxie. Yonas Kibreab y interprétera le rôle du jeune garçon, aux côtés d'America Ferrera (de la série Ugly Betty), qui jouera sa mère, Olga.





You’re invited on Disney and Pixar’s newest adventure... ELIO.

Meet Elio: A boy who finds himself transported across the galaxy & mistaken for the intergalactic Ambassador for our planet Earth. pic.twitter.com/D9yN5MwaqJ — Pixar (@Pixar) September 10, 2022





Enfin, Disney a également montré des images de Wish, qui se déroule dans un royaume enchanté et explore les origines de la magie et de l'étoile filante emblématique du groupe. Ariana DeBose, qui a triomphé aux Oscars 2022 pour son rôle dans West Side Story, a rejoint le casting de cette production qui sortira en 2023, à l'occasion des 100 ans du géant de l'animation.