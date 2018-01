Disney accusé d'avoir "bruni" la peau de figurants du nouveau "Aladdin"

Tout est parti d'un figurant. Kaushal Odedra, qui participe au film Aladdin réalisé par Guy Ritchie, a raconté dans les colonnes du Sunday Times (en anglais) avoir vu "une vingtaine d’acteurs à la peau très pâle" attendre de se faire maquiller pour paraître plus foncés. "Sur un des plateaux de tournage, deux gardes du palais sont arrivés et j’ai vu qu’un des deux était blanc, mais qu’il était devenu un Arabe très foncé", témoigne-t-il.

Je suis entré sous le chapiteau et j’y ai vu dix autres figurants, dont deux Blancs, mais ils avaient été beaucoup brunis pour avoir l’air moyen-orientaux.Kaushal Odedraau "Sunday Times"

Sur la BBC (en anglais), d'autres acteurs accusent Disney d'être "déconnecté de la réalité". "Aladdin était une occasion rêvée pour montrer de la diversité mais aussi pour être précis avec les faits", déplore Kaushal Odedra.

I love @Disney so much. But when a PR person says they decided to put 100 people in Brownface in 2018 because not enough of us are qualified, that’s bs, someone just didn’t want to spend the $ to do it right. Let’s all expect more & do better this year.https://t.co/MzZJp6jvPB