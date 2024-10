Direct Mort de Michel Blanc : "La peine est immense, à la mesure de son talent", réagit la ministre de la Culture Rachida Dati

Michel Blanc s’en est allé. C’est toute une partie du paysage français qui s’en va avec lui, par sa proximité avec le « français moyen » dans son rôle de Jean-Claude Dusse qui, pour moi, restera son rôle le plus drôle. Des répliques qui restent, qui font mouche, qui plaisent même aux plus jeunes … à chaque fois que je regarde Les Bronzés font du ski avec mon fils et ma fille, on est sûrs de passer un moment inoubliable, comme l’est et le restera Michel Blanc. Merci pour tout Michel et surtout « oublie que t’as aucune chance, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. »