DIRECT. Mort de Bertrand Tavernier : "Il ne nous racontera plus ses histoires", regrette Gilles Jacob

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TAVERNIER

: Un dimanche à la campagne

: Mon film préféré de Tavernier (je n'ai vu que 18 de ses 26 longs métrages) : le dernier, Voyage à travers le cinéma français, parce que même si on n'est pas d'accord avec sa vision, ses choix, ses préférences, le film reste passionnant et suscite la discussion.

: 🤔Pour moi, dans l'ordre : Le Juge et l'Assassin, Capitaine Conan, Que la fête commence. Le choix fut difficile tant la filmographie de Bertrand Tavernier est exceptionnelle.

: La Vie et rien d'autre, poignant et magnifique ...

: Bonjour, pour moi L.627 ,noirceur et humanité.

: La Vie et rien d'autre. Le plus grand film pacifiste, sans un coup de fusil.

: L'Horloger de St Paul

: Dans la brume électrique !!

: Quai d'Orsay !

: Il y a 15 minutes, je vous demandais votre film préféré de Bertrand Tavernier. Je ramasse les copies :

: Et vous, quel est votre film préféré de Bertrand Tavernier ? En attendant vos réponses, je vous glisse cette archive de l'INA. C'était en 1975, sur le tournage de Que la fête commence... Vous allez reconnaître Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret et Christine Pascal.

: "Bertrand Tavernier avait le cinéma dans le sang", écrit la Cinémathèque. "Il nous a offert le plus beau des Voyages à travers le cinéma français", dit le producteur Gaumont. Le monde du cinéma pleure Bertrand Tavernier. Suivez notre direct.

: Faut-il rappeler que Bertrand Tavernier a été de nombreuses fois nommé aux César. Il en aura reçu cinq :



• deux César du meilleur réalisateur pour Que la fête commence et Capitaine Conan



• trois César du meilleur scénario pour Que la fête commence, Le Juge et l'Assassin, et Un dimanche à la campagne.





: "Un vrai compagnon de route", salue le réalisateur Jean-Paul Salomé. "Il ne nous racontera plus ses histoires", regrette déjà Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes. Le monde du cinéma pleure Bertrand Tavernier.

: Un mordu de cinéma depuis ses 12 ans, un ancien critique devenu attaché de presse de Stanley Kubrick... Bref, difficile de résumer en quelques mots la carrière de Bertrand Tavernier. Notre journaliste Jacky Bornet vous en dit beaucoup plus ici.



: Encore une partie de ma jeunesse qui s'envole... Bon voyage Mr Tavernier et merci pour tous ces films extraordinaires.

: Au revoir là-haut ! Salut l'artiste.

: L'Institut Lumière de Lyon, dont il était le président, confirme à son tour sa disparition sur Twitter.

: Nooooooooon !! 😭

: La fête est terminée 😢 une grande perte pour le cinéma français

: Quelle tristesse... un grand monsieur du cinéma, une mémoire du cinéma. Rendons-lui hommage et rouvrons les cinémas pour passer ses films !

: Tavernier, mon cinéaste français préféré. Non seulement il faisait des films, mais il connaissait le cinéma. Et pas le genre à aller pleurnicher aux César.

: Dans les commentaires, vous êtes très nombreux à rendre hommage à ce personnage incontournable du cinéma français.

: Plus récemment, en 2010, il avait réalisé La Princesse de Montpensier (très beau film en costumes, avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson et Grégoire Leprince-Ringuet).









: L'Horloger de Saint-Paul, Coup de torchon (avec Philippe Noiret), Le juge et l'assassin (avec un exceptionnel Michel Galabru en tueur en série), Capitaine Conan (avec Philippe Torreton dans les tranchées de la Grande Guerre)... Bertrand Tavernier, à la fois cinéaste, scénariste, dialoguiste, producteur et écrivain, laisse derrière lui une filmographie extraordinaire.







(AFP)

: Le cinéaste Bertrand Tavernier est mort aujourd'hui à l'âge de 79 ans, a appris franceinfo auprès de son entourage.