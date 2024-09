Dinard festival du film britannique et irlandais : Arielle Dombasle sera la présidente du jury

La 35e édition du festival du film britannique de Dinard, qui intègre pour la première fois dans sa dénomination également l'Irlande, se tiendra du 2 au 6 octobre, ont annoncé mercredi 4 septembre les organisateurs. "Cette année, nous aurons l'honneur d'accueillir comme présidente l'inénarrable Arielle Dombasle", a déclaré Arnaud Salmon, maire de la cité balnéaire chic bretonne, organisatrice du festival, et qui a tout au long de son histoire entretenu des liens étroits avec l'Angleterre. L'actrice, réalisatrice et chanteuse Arielle Dombasle succède à une autre femme, Catherine Frot, présidente l'an passé.



Six films sont en compétition pour le Hitchcock d'Or, le plus prestigieux prix de la compétition et tenteront ainsi de succéder à Silver Haze, primé en 2023 : Bring Them Down de Christopher Andrews, The Convert de Lee Tamahori, Poison de Désirée Nosbusch, September Says de Ariane Labed, That They May Face The Rising Sun de Pat Collins et Unicorns de Sally El Hosaini et James Krishna Floyd.

"Vitalité" du cinéma irlandais

Les organisateurs du festival de Dinard ont loué la vitalité du cinéma irlandais et évoqué les liens entre les deux îles pour expliquer le changement de nom du festival. "Le cinéma irlandais est en grande vitalité en ce moment. Ce sont deux pays qui ont beaucoup d'interactions, dans le financement (de films) et de liens en commun", a souligné Dominique Green, directrice artistique. "Ça ne veut pas dire qu'on met des frontières, au contraire on est un festival qui dépasse les frontières !", a ajouté Vincent Remy, adjoint à la culture à la mairie de Dinard. En tout, 31 longs métrages, dont neuf irlandais, concourront à six différents prix.