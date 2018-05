Depuis sa sortie, "Avengers : Infinity War" a (déjà) remporté 1 milliard de dollars

Selon les calculs publiés dimanche d'une société spécialisée, le film atteint le milliard de dollars de recettes mondiales un jour plus vite que "Star Wars : Le Réveil de la Force".

Les dernières aventures des Avengers auront mis onze jours sur toute la planète pour atteindre le milliard de dollars. Ce qui est inédit, selon les calculs effectués par Box Office Mojo, dimanche 6 mai.

Le film Avengers: Infinity War a notamment connu un week-end "incroyable" au box-office, avec des recettes de 112,5 millions de dollars (95 millions d'euros) aux Etats-Unis et au Canada. C'est "un autre week-end incroyable", relève Paul Dergarabedian, analyste de la société Comscore, qui rappelle qu'il s'agit du second meilleur second week-end jamais enregistré. Le record est en effet toujours détenu par Star Wars : Le Réveil de la Force, dont le deuxième week-end en salles, en 2015, avait rapporté 149 millions de dollars.

Le film, qui combine pas moins de neuf franchises, met en scène une vingtaine de super-héros luttant pour sauver le monde. Son casting compte plusieurs stars d'Hollywood comme Robert Downey Jr dans le rôle d'Iron Man, ou Scarlett Johansson dans celui de la Veuve noire. Leur mission : empêcher le méchant Thanos (Josh Brolin) de détruire le monde.