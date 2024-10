Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles renvoyé aux 24 et 25 mars 2025

Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles, qui devait se tenir lundi 28 octobre, a été renvoyé aux 24 et 25 mars par le tribunal. Les juges ont également ordonné "une expertise médicale" de l'acteur, qui ne s'est pas rendu à l'audience pour raisons de santé, pour évaluer les conditions de sa comparution. "Malheureusement, ses médecins ont prescrit une interdiction de se présenter aujourd'hui", avait expliqué son avocat Jérémie Assous en arrivant à l'audience devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il avait ensuite demandé un renvoi de l'audience devant les juges.

Carine Diebolt, avocate de l'une des plaignantes, avait, elle aussi, demandé le renvoi dans un "délai bref", ainsi qu'une expertise médicale sur la glycémie de l'acteur, mais également sur son état psychiatrique. Claude Vincent, l'avocate de la seconde plaignante, s'est associée à cette demande.

Lors de l'audience, le procureur a, lui aussi, souscrit à cette demande de renvoi et avait estimé qu'il était dans "l'intérêt de tous, des parties civiles et du ministère public, qu'il puisse s’expliquer et répondre" aux questions. "Je souscris à cette demande d'expertise collégiale [cardiologue et endocrinologue]", a-t-il ajouté.

L'acteur visé par deux plaintes

Gérard Depardieu s'était vu remettre fin avril, à l'issue d'une garde à vue, une convocation devant le tribunal "pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes, sur le tournage du film Les volets verts" de Jean Becker, avait expliqué le parquet. Une des deux femmes, décoratrice de cinéma, avait porté plainte en février 2024 contre l'acteur pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes pendant le tournage de ce film, aboutissant à l'ouverture d'une enquête.

Gérard Depardieu est "la cible d'accusations mensongères", a asséné Jérémie Assous, pour qui "le but poursuivi vient d'être révélé à travers les demandes d'indemnisation : s'enrichir de 30 000 euros". Lors de l'audience il a ainsi fustigé le "non-respect des droits de la défense" par l'accusation, avec des "témoins écartés" et une enquête de "seulement deux mois".