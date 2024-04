Gérard Depardieu : l'acteur jugé en octobre pour des soupçons d'agressions sexuelles

Gérard Depardieu a été entendu par la police judiciaire lundi 29 avril, à Paris, pour des soupçons d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu sur des tournages en 2014 et 2021. Remis en liberté en fin d'après-midi, l'acteur sera jugé en octobre prochain.

Durant une dizaine d'heures, Gérard Depardieu a été auditionné et confronté à plusieurs plaignantes dans les locaux de la police judiciaire parisienne. Durant la journée du lundi 29 avril, l'acteur a été interrogé sur des soupçons d'agressions sexuelles sur des plateaux de tournage. La garde à vue a été levée en fin de journée, et l'acteur sera jugé en octobre prochain. Les accusations sont notamment portées dans la presse par une ancienne assistante sur un court métrage de Jean-Pierre Mocky tourné il y a 10 ans.

"Hurle ! Hurle ! Ça va les faire jouir en bas !"

"J'ouvre un placard et il me pousse dedans en me prenant les fesses et en criant : 'Hurle ! Hurle ! Ça va les faire jouir en bas !", témoignait une plaignante au Courrier de l'Ouest le 16 février dernier. Deux autres femmes mettent en cause l'acteur, cette fois sur le tournage des Volets verts, un film de Jean Becker sorti en 2021. Gérard Depardieu est notamment mis en examen pour viol et agression sexuelle après une plainte de Charlotte Arnoult. Au total, une vingtaine de femmes ont témoigné dans la presse ou devant la justice.