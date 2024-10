Agressions sexuelles : "La parole des femmes est très rarement prise au sérieux", estime Blanche Sabbah, autrice et activiste féministe

Le comédien doit être jugé à partir du lundi 28 octobre pour avoir agressé sexuellement deux femmes en 2021. Mais son avocat a annoncé qu'il ne serait pas présent.

Gérard Depardieu ne sera pas présent à son procès pour agressions sexuelles qui doit s'ouvrir lundi 28 octobre. Son procès s'ouvre au tribunal correctionnel de Paris pour agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. "C'est un grand classique de dire que les accusatrices sont des menteuses et que l’on ne croit pas ce qu’elle raconte. La parole des femmes est très rarement prise au sérieux quand on parle de viol et d'agression sexuelle même quand on a des preuves filmées. On se souvient tous de ce Complément d’enquête où l’on voit Gérard Depardieu tenir des propos d'une obscénité vraiment flagrante et choquante. Il n’est pas à son coup d’essai ", explique Blanche Sabbah, autrice et activiste féministe

"La parole des victimes est corroborée par de nombreux témoins"

"Mais il y a surtout la parole des victimes qui est corroborée par de nombreux témoins sur le tournage du film. On ne va pas se renvoyer la balle. Il y a une enquête qui est menée dans des circonstances exemplaires", ajoute-t-elle.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.