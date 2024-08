Affaire Gérard Depardieu : un procès pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould requis à l'encontre de l'acteur

Le géant du cinéma français avait été mis en examen le 16 décembre 2020 après une plainte de la comédienne qui l'accuse de deux viols commis les 7 et 13 août 2018.

Le parquet de Paris confirme, jeudi 22 août, qu'il requiert un procès pour viols et agressions sexuelles à l'encontre de Gérard Depardieu, pour les faits dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould. Le parquet de Paris, "par réquisitoire définitif du 14 août 2024, a requis le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle départementale pour être jugé de viols par pénétration digitale et agressions sexuelles les 7 et 13 août 2018 au préjudice de Charlotte Arnould", explique le parquet de Paris dans un communiqué.

Ces réquisitions "sont le résultat d'une longue instruction qui a permis de rassembler les éléments qui corroborent la parole de ma cliente", a réagi auprès de l'AFP Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate de Charlotte Arnould. "Pour elle, c'est un immense pas en avant plein d'espoir dans l'attente de l'ordonnance du juge d'instruction qui clôturera l'instruction", a-t-elle ajouté.

Le géant du cinéma français, âgé de 75 ans, avait été mis en examen le 16 décembre 2020 après une plainte de la comédienne qui l'accuse de deux viols commis les 7 et 13 août 2018 au domicile parisien de l'acteur. Une confrontation avait par ailleurs eu lieu le 19 juin 2023 entre l'acteur et la comédienne. Gérard Depardieu avait été réentendu le 13 septembre 2023. Les investigations sont terminées depuis le 16 avril et le parquet a émis son réquisitoire définitif le 14 août dernier.

Il revient désormais à la juge d'instruction chargée de ce dossier d'ordonner ou non un procès. Par ailleurs, l'acteur sera jugé devant un tribunal correctionnel en octobre pour des agressions sexuelles commises sur deux autres femmes lors du tournage Les Volets verts de Jean Becker en 2021.