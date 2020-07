Coronavirus : testé positif, Amitabh Bachchan, méga-star de Bollywood, a été hospitalisé

La méga-star de Bollywood Amitabh Bachchan, 77 ans, a été testée positive samedi au coronavirus et admis dans un hôpital de Bombay avec son fils Abhishek, également contaminé.

"J'ai été testé positif au virus Covid" et "envoyé à l'hôpital", a déclaré sur Twitter à ses 43 millions d'abonnés Amitabh Bachchan.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !