Cinéma : un court-métrage étudiant en lice pour les Oscars

De Valenciennes (Nord) à Hollywood : c’est le rêve américain que pourraient vivre les étudiants de l’école de Rubika. Des étudiants en cinéma voient leur court-métrage être en lice pour être sélectionné aux Oscars. On suit l’histoire d’un couple de touristes allemands, embarqué au coeur d’un tramway fou, qui dévale les rues de Lisbonne. Un court-métrage de quelques minutes qui, après avoir été primé une cinquantaine de fois, a été pré-sélectionné pour les Oscars.

"Là c’est la consécration. On est super heureux et c’est difficile de descendre de ce petit nuage", relate Otalia Caussé, co-réalisatrice de O28. La scénariste explique le succès par une légèreté de ton, mais pas seulement. "C’est une histoire qui est assez simple, mais qui a quand même deux niveaux de lecture : un niveau assez simple pour les enfants, qui est vraiment dans le gag et le comique, et un second autour du couple qui s’enlise dans sa routine", détaille-t-elle. Ce film est un projet de fin d’études, réalisé par six étudiants de Rubika. Avec cette reconnaissance internationale, la promotion actuelle prépare ses films des étoiles plein la tête.

