Cinéma : pour la première fois, la fréquentation des salles en France dépasse le niveau d'avant Covid

La fréquentation mensuelle des cinémas a dépassé pour la première fois en avril ses niveaux d'avant la crise sanitaire en France, avec 19,01 millions de spectateurs en salles, a annoncé le Centre national de la cinématographie (CNC).

"Super Mario Bros" a dépassé les 4,8 millions d'entrées

La fréquentation est en hausse de 37,8% par rapport à avril 2022, et de 2,7% par rapport à la moyenne 2017-2019, selon ces chiffres. Depuis le début de l'année, la fréquentation a progressé au total d'un tiers par rapport à l'an dernier mais reste en recul de 14% par rapport aux années pré-pandémie.

En avril, la fréquentation des salles a été tirée par le succès de Super Mario Bros. Le film, sorti au début du mois et qui a dépassé les 4,8 millions d'entrées, ainsi que par Les Trois mousquetaires : D'Artagnan et par Donjons et Dragons : l'honneur des voleurs.