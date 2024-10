Cinéma : Mélanie Laurent raconte l’histoire de Bruno Sulak, "poète" et "anarchiste" "oublié de notre histoire"

Le nouveau film de Mélanie Laurent, "Libre", raconte l'histoire de Bruno Sulak, figure du banditisme surnommé le "Arsène Lupin du braquage". Rencontre.

Elle mène sa carrière tambour battant : succès populaires en France, et reconnaissance d’Hollywood. Mélanie Laurent, comédienne et cinéaste prolifique, aime se tenir loin de l’agitation. Pour son huitième film derrière la caméra, Libre, elle raconte l’histoire vraie de Bruno Sulak, Arsène Lupin des années 80, roi de l’évasion, épris de liberté.

Ne rien se refuser

"De cette époque-là, on se souvient de Mesrine, on se souvient de la French, on se souvient de ces hommes-là beaucoup plus que Sulak. Je me suis tout de suite posé la question : pourquoi on se souvient souvent des très méchants, qui ont beaucoup de sang sur les mains et traitaient très mal les femmes ? Et pourquoi quand on a un poète et un anarchiste, on a un peu oublié cet homme de notre histoire", commente-t-elle. Dans sa carrière, elle a décidé de ne rien se refuser. "On me le dit souvent, donc ça doit être vrai, rit-elle. (…) J’ai été élevée avec les mots 'libre' et les mots 'possible'."

