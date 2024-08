Cinéma : les salles enregistrent leur "meilleur mois de juillet depuis 2011", annonce le CNC

Le Comte de Monte Cristo plus fort que Barbie et Oppenheimer ? Les salles de cinéma françaises ont connu "leur meilleur mois de juillet depuis 2011", s'est félicité le Centre national du cinéma et de l'image mardi 6 août dans un communiqué, dépassant même juillet 2023, marqué par les succès des deux productions américaines. Le CNC attribue ces bons chiffres au "succès de la Fête du cinéma 2024 qui s'est déroulée du 30 juin au 3 juillet et a atteint un record historique à 4,55 millions d'entrées au total avec trois jours à plus d'un million d'entrées". Au total, 18,71 millions d'entrées ont été vendues en juillet 2024.

C'est bien un film français, Le Comte de Monte Cristo, qui occupe la première place du classement sur le mois : l'adaptation du classique d'Alexandre Dumas, avec Pierre Niney dans le rôle-titre, est sortie le 28 juin. Le film d'animation Vice-Versa 2 des studios Pixar et Disney arrive en deuxième place du box-office, suivi d'un autre succès familial, Moi, moche et méchant 4, produit par les studios Illumination. Destiné à un public plus âgé, Deadpool & Wolverine, la dernière production de Marvel, arrive en quatrième position.

La fréquentation des sept premiers mois de l'année "s'affiche à peine en retrait par rapport à celle des sept premiers mois de 2023", poursuit le communiqué. Avec 103,48 millions d'entrées, la fréquentation a baissé de 5,5% par rapport à la même période l'année précédente. Si le début d'année a été difficile, les films français ont su attirer les spectateurs : leur part de marché est particulièrement élevée, relève le CNC, avec 45,4% contre 35,6% pour les films américains. Ce qui s'explique (outre de beaux succès comme celui d'Un petit truc en plus) par l'absence de nombreux films hollywoodiens, repoussés par la grève des scénaristes et des acteurs américains qui s'est achevée en début d'année.