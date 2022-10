Cinéma : le comédien Robbie Coltrane, connu pour son rôle d'Hagrid dans la saga Harry Potter, est mort à l'âge de 72 ans

Le comédien écossais Robbie Coltrane, connu pour son rôle d'Hagrid dans la série de films Harry Potter, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé son agente, Belinda Wright, vendredi 14 octobre. "Robbie était un talent unique (...) Au cours des prochaines décennies, on se souviendra probablement surtout de lui en tant qu'Hagrid dans les films Harry Potter, un rôle qui a apporté de la joie aux enfants et aux adultes du monde entier", a-t-elle ajouté dans un communiqué, cité notamment par le journal britannique The Telegraph (article en anglais).