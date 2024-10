Cinéma : Kate Winslet incarne la photographe de guerre Lee Miller

Réalisé par Ellen Kuras, le film “Lee Miller” retrace l’histoire incroyable d’Elizabeth Miller, interprétée par Kate Winslet. Sur le plateau du JT de 23h info, la journaliste Sabine Gorny revient sur les autres sorties qui vont marquer ce mercredi 9 octobre.

L’incroyable destin d’une des premières femmes photographes de guerre porté au grand écran dans le film “Lee Miller” et interprété par Kate Winslet. D’abord mannequin puis photographe de mode, elle change de registre en 1944 et devient correspondante de guerre pour l’armée américaine. Elle se fait connaître notamment avec des clichés saisissants des camps de concentration et des horreurs qui s’y passent. Elle a été l’une des premières à avoir eu accès aux camps de Dachau lors de la libération et a même eu accès à la salle de bain du Führer, où elle a pris une photo. "Ce sens du culot est incroyable à mes yeux", a déclaré Kate Winslet lors de son passage à Paris.

L’embarras du choix dans les salles

Autre sortie dans les salles qui concerne une femme hors du commun, “Niki” de Céline Salette. Ce film retrace la vie de Niki de Saint Phalle, connue pour créer des tableaux en tirant au pistolet. Le film retrace sa reconversion dans le monde de la sculpture après sa dépression. En Amérique, le film “The Apprentice” retrace l’ascension de Donald Trump au poste de Président des États-Unis à travers sa relation avec Roy Cohn, un avocat américain. Enfin, “L’histoire de Souleymane” retrace l’histoire d’un jeune Guinéen sans-papiers qui tente de survivre à Paris.

