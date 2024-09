Cinéma : “Kaizen”, le film d’Inoxtag sur son ascension de l’Everest, bat tous les records

C. Sinz,J-C Batteria, A. Le Quéré, C. Kenck, M. Hautville, A. Fajon, L. Boulet, S? Guibout, I. Pecquet-Delacroix

Vendredi 13 septembre, plus de 300 000 spectateurs ont découvert le film “Kaizen” retraçant l’ascension du mont Everest du youtubeur Inoxtag. Depuis, il a été mis en ligne et a attiré près de 18 millions de téléspectateurs.

Un influenceur de 22 ans à l’assaut de l’Everest et un film, “Kaizen”, qui bat tous les records : plus de 17 millions de vues en à peine deux jours. Il raconte l’histoire vécue d’Inoxtag, jeune homme pas du tout sportif qui se lance le défi de gravir le plus haut sommet du monde. “Ce documentaire, il véhicule aussi des messages de dépassement de soi, de réussite”, a expliqué une personne qui a visionné le film au cinéma.

Avec ses 20 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Inoxtag, star du web, séduit les cinémas. Certains ont organisé une unique soirée de projection.

Une préparation d’un an

Inoxtag s’est dit surpris et comblé par cette réussite. “Je suis surtout heureux de tous les messages que je reçois, des abonnés qui se sont motivés et qui ont été inspirés par le film, ces messages m’ont touché”, a-t-il déclaré. Il s’est préparé pendant un an avec un guide de haute montagne avant de se lancer dans l’aventure de l’Everest.

Dans son film, il dénonce la face cachée de la montagne : les déchets abandonnés par les alpinistes et la sur fréquentation au sommet. Malgré les critiques, le film continue d’engranger les records, un succès qui confirme la puissance des réseaux sociaux et fait de l’Everest la star de cette rentrée.