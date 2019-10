Cinéma : "Fahim", l'histoire du petit migrant devenu prodige des échecs

C'est au Bangladesh que Fahim est devenu un crack aux échecs. Il a 8 ans mais il fait déjà des jaloux. Son père, opposant politique, décide de demander asile en France. il veut aussi que Fahim se confronte à de grands joueurs d'échecs. Mais avec son professeur, joué par Gérard Depardieu, les débuts sont plutôt rudes. Le film est basé sur l'histoire vraie de Fahim, réfugié clandestin avec son père à Créteil (Val-de-Marne).

Champion de France des moins de 12 ans

Malgré ses galères, Fahim devient champion de France des moins de 12 ans. " À ce moment là, on vivait sans logement. Mon père dormait dans une tente, et moi aussi j'ai dormi dehors, c'était horrible", expliquait le champion en 2012. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Fahim et le jeune Assad, son personnage à l'écran, sont devenus copains pendant le tournage. Fahim et son père ont été régularisés. Aujourd'hui, il est en classe préparatoire.

Fahim sortira mercredi 16 octobre au cinéma.

