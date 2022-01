Cinéma et audiovisuel : les fonds de garantie contre l'interruption des tournages à nouveau prolongés jusqu'à mars 2022

En septembre dernier, plus de 900 tournages (fiction, animation, documentaire et captation de spectacle vivant) avaient adhéré au fonds de 100 millions d'euros (dont la moitié d'argent public) mis en place par le Centre national de la cinématographie et de l'image animée