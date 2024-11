Cinéma : Clint Eastwood, une légende sacrée de Hollywood toujours d’actualité

Il n’y a pas d’âge pour faire du cinéma. L’emblématique Clint Eastwood le prouve encore à l’âge de 94 ans. Il signe le thriller "Juré n°2", l’épilogue probable d’une histoire entre lui et l’Amérique qu’il a incarnée et racontée pendant plusieurs décennies.

Clint Eastwood est d’ores et déjà un monument et une légende du cinéma. Il vient de réaliser son quarantième film. L’ancien acteur est âgé de 94 ans. Avant de passer définitivement derrière la caméra, Clint Eastwood a incarné plus de 60 rôles.



Avec quatre Oscars, cinq Golden Globes et trois Césars, il est un acteur incontournable de l’histoire du cinéma. Après une expérience remarquée dans l’armée, il commence une carrière à la télévision dans une série western dans un petit rôle qui va changer sa vie. L’acteur va taper dans l'œil du célèbre réalisateur Sergio Leone. Le début de sa conquête du cinéma hollywoodien…

Un homme rempli de contradictions

Le film "Sur la route de Madison" marque un tournant dans sa carrière d’acteur. Le rôle sentimental et romantique le fait sortir de l’archétype de l’acteur dur à cuire et indestructible.



Longtemps associé au parti Républicain, il a pourtant souvent critiqué les guerres que menaient les États-Unis à travers le monde. En 2012, il soutient pourtant le candidat républicain lors de l’élection présidentielle.

