Chine : la fin du film "Fight Club" modifiée avant d'être autorisée à la diffusion

Une scène mythique. A la fin du film Fight Club, réalisé par David Fincher en 1999, le narrateur joué par Edward Norton tue son alter ego imaginaire interprété par Brad Pitt, puis assiste à l'explosion d'immeubles symbolisant la destruction du monde moderne rêvée par le héros. Mais alors que le film vient d'être autorisé à la diffusion en Chine, la scène visible sur la plateforme Tencent Video se termine sur une sorte de "happy end", changeant le message anarchiste et anticapitaliste de l'œuvre. Les images de fin du monde sont remplacées par un écran noir et un texte disant : "La police a déjoué le projet et arrêté tous les criminels, empêchant l'explosion des bombes."

Une fin plus proche du roman original

Cette fin tronquée a scandalisé certains fans de Fight Club, mais Chuck Palahniuk, dont le roman paru en 1996 a inspiré le film, ne s'en est pas ému plus que ça. "C'est ironique mais, de la façon dont les Chinois l'ont modifiée, la fin est presque exactement la même que celle du livre", a déclaré mercredi 26 janvier l'auteur au site TMZ (en anglais). La fin choisie par David Fincher "était bien plus spectaculaire visuellement (...) donc d'une certaine manière, les Chinois ont un peu rapproché le film du livre", dit-il. L'écrivain a par ailleurs noté que son œuvre a fréquemment été altérée dans ses différentes éditions en langues étrangères pour suivre de plus près l'intrigue du film culte. "Ça fait à peu près 25 ans que je fais face à ce genre de révisions", conclut l'écrivain.