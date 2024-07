Cheng Pei-pei, actrice chinoise star des arts martiaux, est morte

Considérée comme l'une des premières stars féminines du cinéma d'action, l'actrice Cheng Pei-pei est décédée "paisiblement chez elle, entourée de ses proches, le 17 juillet", après avoir été diagnostiquée en 2019 d'une maladie neurodégénérative similaire à la maladie de Parkinson, a indiqué sa famille sur sa page Facebook officielle. Elle était âgée de 78 ans.

Née à Shanghai en 1946, Cheng Pei-pei s'est installée à Hong Kong dans les années 1960 et a commencé à travailler avec le célèbre studio Shaw Brothers, reconnu pour son rôle dans la popularisation des films de kung-fu auprès d'un large public au-delà de la ville chinoise.

Elle a connu son premier succès en 1966 en tant qu'épéiste dans le film L'Hirondelle d'or, encore considéré comme l'un des plus grands films wuxia, un genre de films de combats à l'épée qui met en scène des artistes martiaux dans la Chine ancienne.

60 ans de carrière

Après avoir travaillé sans relâche pendant l'âge d'or des films d'arts martiaux de Hong Kong, Cheng a acquis une renommée internationale en 2000 lorsque le réalisateur Ang Lee lui a attribué le rôle du Renard de Jade dans le long-métrage Tigre et Dragon. Son dernier film fut la version en prises de vue réelles du classique de Disney Mulan en 2020, où elle jouait l'entremetteuse de l'héroïne éponyme.

"Notre mère voulait qu'on se souvienne d'elle pour ce qu'elle était : la légendaire reine des arts martiaux (...) Une actrice polyvalente et primée dont la carrière au cinéma et à la télévision s'est étendue sur plus de six décennies", a déclaré sa famille.

L'actrice Michelle Yeoh, qui a joué aux côtés de Cheng Pei-pei dans Tigre et Dragon, a exprimé "ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans" de l'actrice. "Votre gentillesse et votre talent éclatant nous manqueront", a écrit Michelle Yeoh sur Instagram vendredi.