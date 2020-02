Changement surprise à la tête de Disney : qui est son nouveau PDG, Bob Chapek ?

Dans une annonce surprise, Disney fait savoir mercredi que son PDG depuis 2005 Bob Iger cède la place à Bob Chapek, familier du géant du divertissement.

Le PDG Bob Iger, en fonction depuis quinze ans et qui a fait de Disney un empire du divertissement, passe la main. Il est remplacé par Bob Chapek, a annoncé mardi 25 février le groupe dans un communiqué inattendu. Qui est ce dernier, septième PDG du Royaume enchanté ?





Au royaume enchanté depuis plus de 20 ans

Bob Chapek, soixante ans, n'est pas nouveau chez Disney. Après un passage dans le marketing chez Heinz puis dans la publicité chez Walter Thompson, il a été engagé par le géant du divertissement en 1993. Chez Disney, il a gravi les échelons en passant notamment par le marketing, la publicité, les produits de consommation et les parcs d'attraction. Il dirigeait jusqu'ici l'activité "Parcs, expériences et produits" depuis 2018, qui comprend 170.000 employés dans le monde.



Le groupe a mis en avant ses accomplissements du côté des parcs, avec l'ouverture de celui de Shanghai et l'introduction d'attractions sur le thème de la franchise Star Wars dans les parcs américains.

Tombé dans le chaudron Disney tout petit

Lors de la conférence téléphonique aux analystes, après l'annonce inattendue de sa nomination, Bob Chapek a dit avoir grandi à Hammond, dans l'Indiana. Il a évoqué ses parents (un père "vétéran de la Seconde Guerre mondiale" et une mère "qui travaillait"), et raconté qu'ils l'emmenaient chaque année dans le parc Walt Disney World Resort, en Floride.



"C'est là que j'ai développé un amour profond pour Disney et tout ce que cela représente. Le jeune garçon que j'étais alors n'aurait jamais pu imaginer qu'il deviendrait un jour le 7e PDG de cette entreprise extraordinaire et quasi centenaire", a-t-il déclaré.

Soutenu par son prédecesseur

Elu à l'unanimité par le conseil d'administration, Bob Chapek pourra compter sur le soutien de son prédécesseur Bob Iger. Ce dernier, en fonctions depuis 2005, a exprimé sa confiance dans son remplaçant, précisant qu'il avait été pressenti depuis "assez longtemps déjà".

"Je pense que c'est le moment optimal pour une transition vers un nouveau PDG", a commenté Bob Iger dans un communiqué. "J'ai la plus grande confiance en Bob et je suis impatient de travailler étroitement avec lui durant les 22 mois à venir tandis qu'il assumera ce nouveau rôle et se plongera profondément dans les activités globales à multiples facettes de Disney et que je continuerai de me focaliser sur les initiatives créatrices de notre compagnie."



Car Bob Iger restera président exécutif du groupe chargé des activités créatrices jusqu'à l'expiration de son mandat, le 31 décembre 2021, précise le géant des médias et du divertissement.



Qu'attend-on de lui chez Disney?

Disney, c'est avant tout des studios. Bob Chapek se retrouve à la tête d'un empire qui comprend Pixar, Marvel, Lucasfilm et les principaux actifs de 21st Century Fox, rachetés l'année dernière pour 71 milliards de dollars et difficiles à intégrer.



Surtout, le groupe s'est lancé dans la distribution en direct avec la plateforme Disney+ qui a conquis plus de 28 millions d'abonnés payants depuis novembre.

Le nouveau patron sait qu'il sera attendu au tournant sur la gestion de cette activité, désormais au coeur de la stratégie du groupe, en pleine bataille des services de streaming.



"J'ai acquis une vision très large de comment l'entreprise fonctionne quel que soit le secteur. C'est vrai que je n'ai pas passé autant de temps du côté des médias et de la distribution en direct, mais nous avons des réunions toutes les semaines avec les différents directeurs pour discuter des affaires des autres divisions (...) donc j'ai déjà une certaine maîtrise du sujet", a-t-il indiqué aux analystes.