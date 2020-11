Césars : Jean-Pascal Zadi, Benjamin Voisin, Julia Piaton... voici la liste des 24 espoirs en lice pour les révélations de l'édition 2021

Jean-Pascal Zadi, dans Tout simplement noir, Aïcha Ben Miled, dans Un divan à Tunis, ou encore Félix Lefebvre et Benjamin Voisin dans Été 85, font partie des 24 comédiens et comédiennes sélectionnés pour les nominations aux César 2021 des espoirs féminin et masculin, dont la liste a été rendue publique vendredi 27 novembre. Cette liste de 12 comédiennes et 12 comédiens, choisis par un comité composé de 20 directeurs et directrices de casting, sera transmise aux membres de l'Académie, selon un communiqué de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

Voici la liste des 24 Révélations #César2021



> télécharger le communiqué > https://t.co/gGGjExmLf4 pic.twitter.com/BuqESsvS9X — Académie des César (@Les_Cesar) November 27, 2020

Les Révélations 2021 seront réunies dans un court-métrage réalisée par Yolande Zauberman, qui avait remporté le César du meilleur film documentaire en 2020, pour M. Ce film, accompagné des portraits des jeunes espoirs, sera mis à disposition des médias et des salles de cinéma pour mieux les faire connaître. La soirée des Révélations devrait se tenir dans le courant du mois de janvier prochain, dans des conditions qui ne sont pas précisées, compte tenu de l'épidémie de Covid-19.

Parmi les comédiennes, on trouve Noée Abita, dans Slalom de Charlène Favier, et Nisrin Erradi dans Adam, premier film de l'actrice marocaine Maryiam Touzani. Mais aussi Julia Piaton, révélée dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, d'Emmanuel Mouret. Chez les comédiens, Benjamin Voisin est dans la liste lui aussi, comme protagoniste de Félix Lefebvre dans Été 85, réalisé par François Ozon. Même scénario ou presque pour Un vrai bonhomme, de Benjamin Parent, dont deux acteurs, Thomas Guy et Nils Othenin-Girard, sont sélectionnés. Bastien Ughetto a lui été choisi pour son rôle dans Adieu les cons d'Albert Dupontel.