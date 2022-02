DIRECT. César 2022 : suivez la 47e cérémonie de remise des prix du cinéma français présentée par Antoine de Caunes

Ce qu'il faut savoir

Qui va succéder à Adieu les Cons, grand gagnant des César en 2021 ? Le cinéma français décerne, vendredi 25 février, à partir de 20h55, ses statuettes les plus prisées, avec un favori, le film Illusions perdues, adapté du roman d'Honoré de Balzac. Le long-métrage de Xavier Giannoli a récolté 15 nominations. La cérémonie sera présentée par Antoine de Caunes, en direct depuis L'Olympia à Paris.

Quinze nominations pour Illusions perdues. Le film de Xavier Giannoli collectionne les nominations prestigieuses, allant du meilleur film à la meilleure réalisation, en passant par la meilleure adaptation et le meilleur espoir masculin (Benjamin Voisin, déjà nommé à ce titre pour Eté 85 de François Ozon l'an passé).

Annette et Aline en outsiders. Derrière Illusions perdues, deux films pourraient rafler des statuettes : Annette, opéra-rock dramatique de Leos Carax, et Aline, inspiré de la vie de Céline Dion, de et avec Valérie Lemercier. Avec respectivement 11 et 10 nominations, ils devancent Bac Nord (7), La Fracture (6) et Boîte noire et Les Olympiades (5).



Un César d'honneur pour Cate Blanchett. L'actrice australienne de 52 ans sera récompensée pour l'ensemble de sa carrière. C'est Isabelle Huppert, avec qui elle avait partagé la scène dans une adaptation des Bonnes, de Jean Genet, à Sydney (2013) et à New York (2014), qui lui remettra ce César d'honneur.