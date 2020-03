Cérémonie des César : Lambert Wilson dénonce un "lynchage public abominable" visant Roman Polanski

Lambert Wilson a réagi lundi sur franceinfo après la 45e cérémonie des César, notamment marquée par le départ de l'actrice Adèle Haenel lorsque Roman Polanski a été sacré meilleur réalisateur. L'acteur qui tacle également la maîtresse de cérémonie Florence Foresti. Ces gens sont "minuscules", a-t-il déclaré.

"Je suis très en colère, c’est n’importe quoi : si on estime qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas", s'est emporté Lambert Wilson sur franceinfo lundi 2 mars, après la cérémonie des Cesar. Cette 45e cérémonie a notamment été marquée par le départ de l'actrice Adèle Haenel lorsque Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur pour son film J'accuse. "On ne part pas au milieu de la cérémonie parce que Polanski reçoit un prix ! Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est la règle du jeu", a ajouté Lambert Wilson.

L'acteur est aussi revenu sur l'attitude de la maîtresse de cérémonie Florence Foresti qui a évoqué a de multiples reprises Roman Polanski, sans jamais le nommer et en l'affublant de surnoms. "Je parle de gens que j’aime énormément, mais oser évoquer un metteur en scène en ces termes… Parler d’Atchoum, montrer une taille… Et en plus, qu’est-ce qu’on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l’énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules."

"J'ai trouvé qu'on était minables"

"Moi, ce qui me met hors de moi, c’est que, quand je lis le texte de Samantha Geimer [la seule victime, américaine, de Roman Polanski reconnue judiciairement], elle le défend ! Elle considère qu’il est une victime de cette diabolisation. Elle lui a pardonné depuis très longtemps", plaide Lambert Wilson. "Et moi, je donne une médaille, 45 médailles, à Fanny Ardant, quand elle dit 'Je suis contre la condamnation et je suivrai Roman Polanski jusqu’à la guillotine'. Je dis 'Merci Fanny !'", applaudit l'acteur.

"Cette espèce de politiquement correct, je trouve que c’est du terrorisme. En plus, c’est bête ! On se dit 'mais où sommes–nous ? Qui sont ces gens ?' Ça m’a choqué, j’ai trouvé qu’on était minables. Il y a cette espèce de tribunal, de lynchage public que je trouve absolument abominable."