César 2020 : Florence Foresti annonce la nomination de "Roman Polanski pour 'Je suis accus…'" et fait grincer des dents

Lapsus ou petite phrase préméditée ? Florence Foresti sera la maîtresse de cérémonie des prochains César, dont la 45e édition aura lieu le 28 février. A ce titre, elle a dévoilé la liste des nommés, mercredi 29 janvier, aux côtés d'Alain Terzian, président de l'Académie des César. En égrenant les nommés pour la catégorie "meilleure adaptation", l'humoriste a annoncé : "Roman Polanski pour 'Je suis accus...'", avant de se reprendre et d'annoncer : "J'accuse". Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont emparés de la séquence.

Certains ont loué son audace, quand d'autres ont rappelé qu'elle était la marraine de l'association Women Safe, qui vient en aide aux femmes victimes de violences.

#Polanski étant également nommé 12 fois pour agressions sexuelles on comprend le lapsus de Florence Foresti lors de l'annonce des nominations aux #Cesars2020 #Jaccuse #JeSuisAccusé pic.twitter.com/HwYEIboGSR

Est-ce qu’on peut applaudir Florence Foresti et son « lapsus » tous ensemble s’il vous plaît? #cesars2020

En vrai, je ne comprends même pas comment elle pourrait aller à la soirée... Et plus globalement, je n'arrive pas à comprendre que les rares détracteurs de Polanski participent à cette mascarade. Foresti compris. Ça me dépasse.