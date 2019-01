César 2019 : "Le Grand Bain", "En Liberté !", "Les Frères Sisters" et "Pupille" parmi les nommés dans la catégorie du meilleur film

La 44e cérémonie, qui aura lieu le 22 février à Paris, sera dédiée à Charles Aznavour.

La Douleur, En Liberté !, Les Frères Sisters, Le Grand Bain, Guy, Jusqu'à la Garde, et Pupille sont nommés pour le César du meilleur film. L'Académie des César l'a annoncé, mercredi 23 janvier, depuis le Fouquet's, à Paris, précisant que la cérémonie, qui doit avoir lieu le 22 février, sera dédiée à Charles Aznavour.

Dans la catégorie meilleure actrice, sont nommées Elodie Bouchez, Cécile de France, Léa Drucker, Virginie Efira, Adèle Haenel, Sandrine Kiberlain, et Mélanie Thierry. Pour le César du meilleur acteur sont nommés : Edouard Baer, Romain Duris, Vincent Lacoste, Gilles Lellouche Alex Lutz, Pio Marmaï et Denis Ménochet. Dans la catégorie meilleur réalisateur sont nommés Emmanuel Finkiel, Pierre Salvadori, Jacques Audiard, Gilles Lellouche, Alex Lutz, Xavier Legrand, et Jeanne Herry.

Au total, Le Grand Bain et Jusqu’à la Garde sont les grands favoris avec 10 nominations. Les Frères Sisters et En Liberté ! comptabilisent 9 nominations.