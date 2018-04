"Votre politique est violente" : le producteur de "120 battements par minute" refuse l’invitation à dîner à l'Elysée

Dans un tweet publié mercredi, Hugues Charbonneau ne mâche pas ses mots à l'encontre de la politique du gouvernement.

"Merci pour votre invitation à dîner à l'Elysée" mais "je ne viendrai pas". Sa chaise restera vide. Le producteur de 120 Battements par minute ne se rendra pas à un dîner organisé à l'Elysée, jeudi 26 avril, en l'honneur des acteurs du cinéma. Hugues Charbonneau justifie son choix dans un message publié mercredi 25 avril sur Twitter.

@EmmanuelMacron merci pour votre invitation à dîner à l'Elysée. Je ne viendrai pas. Comment se réjouir après l'abjecte loi votée dimanche par votre majorité? Votre politique est violente, vous faites ce que le vieux monde sait faire de mieux : stigmatiser et exclure. Sans moi. pic.twitter.com/b0w3je2M1A — hugues charbonneau (@hcharbonneau) 25 avril 2018

Le producteur souhaite ainsi montrer son opposition à l'adoption de la loi (très) controversée sur l'asile et l'immigration. "Comment se réjouir après l'abjecte loi votée dimanche par votre majorité ? s'interroge le grand vainqueur de la dernière cérémonie des César. Votre politique est violente, vous faites ce que le vieux monde sait faire de mieux : stigmatiser et exclure. Sans moi."

120 Battements par minute, film des "années sida", retrace la lutte de l'association Act-Up Paris au tournant des années 1980 et 1990 : le combat contre l'indifférence, les laboratoires, les pouvoirs publics et bien entendu contre le VIH. Act-Up Paris s'est toujours élevé contre les expulsions d'étrangers, notamment vers des pays où les porteurs du VIH ne pourront pas se soigner. Récemment, Act-Up Paris a dénoncé le projet de loi "mortifère et criminel" du gouvernement, pointant un texte "favorisant la précarité" et entraînant "les contaminations" au VIH.