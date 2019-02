"Jusqu'à la garde" et "Shéhérazade" grands gagnants, Kad Merad en Freddie Mercury... Ce qu'il faut retenir des César 2019

"Jusqu'à la garde" est le grand vainqueur des César 2019 avec quatre prix.

Le Grand Bain et Jusqu'à la garde, nommés dix fois chacun, faisaient figures de favoris, mais la 44e cérémonie des César a réservé bien des surprises, vendredi 22 février. Voici ce qu'il faut retenir du palmarès de cette soirée de gala édition 2019.

>>Découvrez le palmarès complet des César 2019

Quatre César pour "Jusqu'à la garde"

Jusqu'à la garde, premier long métrage de Xavier Legrand et film choc sur un sujet de société difficile les violences conjugales, est le grand vainqueur des César 2019 avec quatre prix, dont le meilleur film et la meilleure actrice pour Léa Drucker. Le long-métrage a également obtenu les César du meilleur montage et du meilleur scénario original.

"Jusqu'à la garde," sacré César du Meilleur film, sera disponible sur @myCANAL dès le 26 février.



44e Cérémonie des #César2019 en clair, direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL ► https://t.co/n2kRTiMKpc pic.twitter.com/pcnBQLYhrM — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 22 février 2019

Très émue, Léa Drucker a d'ailleurs appelé à réagir face aux violences et rendu hommage aux femmes qui sont dans la situation de Miriam, l'héroïne du film, ainsi qu'aux militantes féministes. Xavier Legrand a pour sa part estimé qu'il "serait temps de penser" aux victimes "à un autre jour que le 25 novembre", journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Léa Drucker, #César2019 de la Meilleure Actrice, lance un message de soutien aux femmes victimes de violences : "La violence elle commence par les mots"



44e Cérémonie des César en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+ et @myCANAL > https://t.co/vVmODepw1X pic.twitter.com/5qPyrpiCpB — CANAL+ (@canalplus) 22 février 2019

Désillusion pour " Le Grand Bain"

Avec dix nominations, dont celles de meilleur film et meilleur réalisateur, Le Grand Bain, comédie sociale à succès de Gilles Lellouche dans l'esprit de The Full Monty, sur des quadras et quinquas déprimés qui se lancent dans la natation synchronisée, espérait confirmer son parcours sans faute jusqu'ici, du succès critique aux 4,2 millions de spectateurs en salles. L'académie des César en a décidé autrement.

Le film doit se contenter du César du meilleur second rôle. Quatre de ses acteurs étaient cités : Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine, Virginie Efira et Leïla Bekhti. Et c'est le chanteur Philippe Katerine qui l'a décroché. Mais le César du meilleur acteur est allé à Alex Lutz pour son rôle dans Guy qu'il a également réalisé et où il s'est vieilli de 30 ans pour incarner une ancienne gloire de la chanson.

"Thierry, je me suis reconnu en toi et j'espère que t'es reconnu en moi"

Philippe Katerine reçoit le César du Meilleur acteur dans un second rôle dans Le Grand Bain.



44e Cérémonie des #César2019 en clair, direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL ► https://t.co/n2kRTiMKpc pic.twitter.com/fgWm0VryAm — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 22 février 2019

Troisième César pour Jacques Audiard

Après De battre mon cœur s'est arrêté en 2006 et Un prophète en 2010, Jacques Audiard remporte à nouveau le César du meilleur réalisateur avec Les frères Sisters, déjà récompensé par le prix de la mise en scène à la Mostra de Venise. Nommé neuf fois aux César, le western a reçu des prix techniques, ceux des meilleurs décors, du meilleur son et de la meilleure photo.

Avec Les Frères Sisters, Jacques Audiard revisite le genre du western à travers un récit d'apprentissage aux allures de conte. Les Frères Sisters est le premier film entièrement tourné en anglais par le cinéaste, avec un casting de stars, de Joaquin Phoenix à Jake Gyllenhaal. Adaptation du roman éponyme du Canadien Patrick deWitt, le film se déroule dans l'ouest américain en 1851. C'est John C. Reilly, l'un des acteurs du film, et sa femme, la productrice Alison Dickey, qui ont proposé ce sujet à Jacques Audiard en 2012.

Razzia pour "Shéhérazade"

Shéhérazade, histoire d'amour à Marseille entre un caïd et une jeune prostituée, a reçu e César du meilleur premier film. Et ses deux interprètes principaux, Kenza Fortas et Dylan Robert, ont été récompensés par ceux des meilleurs espoirs féminin et masculin.

Pour son premier long métrage, tourné avec des interprètes non-professionnels, Jean-Bernard Marlin a fait huit mois de castings sauvages dans des foyers de la cité phocéenne ou à la sortie des prisons. Ils aboutissent à la rencontre de Dylan Robert, qui tient le rôle principal, celui de Zachary.

Rien ne les prédestinaient aux plateaux de cinéma. Dylan Robert, ex-petit caïd passé par la case prison est devenu acteur, en jouant un rôle qui lui ressemble. Quant à Kenza Fortas, elle vivotait à Marseille après avoir quitté l'école à 16 ans. Comme Dylan Robert, elle a été recrutée lors d'un casting sauvage.

Shéhérazade avait été repéré à Cannes où il avait été sélectionné à La Semaine de la critique. Il avait ensuite remporté le Prix Jean-Vigo et celui du meilleur film au festival du Film francophone d'Angoulême.

Standing ovation pour Robert Redford

Un des moments forts de cette soirée a été la remise d'un César d'honneur à l'acteur américain de légende Robert Redford, 82 ans, salué par une standing ovation.

Standing ovation un monument du cinéma, monsieur Robert Redford



44e Cérémonie des César en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+ et @myCANAL > https://t.co/vVmODepw1X #César2019 pic.twitter.com/22Qq3t1RwV — CANAL+ (@canalplus) 22 février 2019

Kad Merad en Freddie Mercury

Maître de cérémonie de ces 44e César, Kad Merad est entré sur scène en interprétant un florilège des tubes de Queen, revus et corrigés. Grimé en Freddie Mercury, le comédien était presque aussi convaincant que l'acteur américain Rami Malek dans Bohemian Rhapsody.

L'hommage de @kadmerad à Freddie Mercury et Queen : "Tiens tiens tiens, mais il n'y a pas Adjani"



44e Cérémonie des César en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+ et myCANAL > https://t.co/vVmODepw1X #César2019 pic.twitter.com/h1MnBGui3V — CANAL+ (@canalplus) 22 février 2019

Kad Merad était épaulé en coulisses par son alter égo Olivier Baroux pour l'écriture des sketches et des interventions. La remise du César du public aux Tuche 3 et à ses près de 5,7 millions de spectateurs, lui a donné l'occasion de reformer le tandem de Kad et Olivier. Pour remettre le prix à son vieux complice, Kad Merad a même convié sur scène son père.

Kristin Scott Thomas plaisante du Brexit

"J'ai bien l'intention de continuer à vos côtés, oui même avec ce Brexit", a plaisanté Kristin Scott Thomas, qui vit depuis de longues années en France. L'actrice britannique, au français parfait, qui préside la cérémonie cette année, a rendu hommage au cinéma français. "Tous ici nous aimons ce cinéma-là, un cinéma plus indépendant et plus libre que partout ailleurs, des films courageux, ambitieux, inattendus (...) vous pouvez être fiers de la diversité de vos productions", a-t-elle dit avant d'ouvrir cette 44e édition.

"Et n'oublions pas cette formidable ouverture pour ce qui n'est pas français, vous m'avez permis, moi étrangère venant d'ailleurs, de devenir actrice et de vivre de ma passion", a-t-elle dit. "C'est l'occasion pour moi de vous dire merci, et j'ai bien l'intention de continuer à vos côtés, oui même avec ce Brexit", a-t-elle plaisanté, provoquant des rires dans la salle Pleyel. "Il est vrai que je crains d'être retenue à la frontière avec ma panse de brebis farcie , mes stocks de jelly et mes disques d'Elton John jelly, mais ce soir je suis là."