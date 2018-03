DIRECT. César 2018 : Camélia Jordana obtient le César du meilleur espoir féminin pour "Le Brio"

Ce qu'il faut savoir

Tapis rouge et ruban blanc. Voilà le programme de la 43e cérémonie des César qui s'ouvre, vendredi 2 mars, salle Pleyel, à Paris, cinq mois après l'affaire Weinstein. La soirée est animée par l'acteur et humoriste Manu Payet, et est dominée par la mobilisation contre les violences faites aux femmes. Franceinfo.fr est mobilisé pour la suivre avec vous en direct.

Act up et les "poilus" en favoris. Qui de 120 battements par minute ou d'Au revoir là-haut remportera le plus de prix ? Avec 13 nominations chacun, la grande fresque de Robin Campillo sur les années sida en France, à travers le combat de l'association Act Up, et l'adaptation du prix Goncourt 2013 sur le destin de deux hommes pendant et après la première guerre mondiale sont notamment nommés dans les catégories meilleur film et meilleure réalisation.

Un ruban blanc pour #MeToo. Une centaine d'actrices, dont Vanessa Paradis, Julie Gayet ou Sandrine Bonnaire, ont lancé un appel aux dons en faveur d'associations proposant un accompagnement juridique aux victimes de violences sexistes ou sexuelles, près de cinq mois après le début du scandale Weinstein. Baptisée #MaintenantOnAgit, cette campagne sera visible à travers un un ruban blanc, que les participants sont invités à porter.

Bacri ou Dupontel ? Gainsbourg ou Balibar ? Dans la catégorie meilleure actrice, Jeanne Balibar (Barbara) affrontera Charlotte Gainsbourg (La Promesse de l'aube) et Karin Viard (Jalouse). Du côté des acteurs, Albert Dupontel (Au revoir là-haut) essaiera de l'emporter face à Jean-Pierre Bacri (Le Sens de la fête), Louis Garrel (Le Redoutable) ou Guillaume Canet (Rock'n Roll).

Jeanne Moreau et Penelope Cruz à l'honneur. Cette 43e cérémonie, présidée par l'actrice et chanteuse Vanessa Paradis, sera dédiée à Jeanne Moreau, morte en juillet 2017 à l'âge de 89 ans. De son côté, l'actrice espagnole Penelope Cruz recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.