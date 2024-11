"Ce n’est pas une revanche, c’est plutôt de la gratitude", José Garcia évoque son rôle dans le film "La Panache"

José Garcia est l'invité du journal de 13 heures. Le comédien revient sur son rôle dans le film "La Panache" et sur ses années d’études.

Pour la sortie du film La Panache, José Garcia a été l’invité du journal de 13 heures. Le comédien a expliqué davantage le rôle qui lui a été attribué : "C’est quelqu’un qui a la chance de pouvoir être un peu plus à l’écoute que les pauvres professeurs qui se battent tous les jours avec des classes de 35 [élèves]". Par la même occasion, le comédien a levé le voile sur ses années d’élève. "J'étais plus téméraire. J'étais au deuxième rang à faire rire les copains et à truander dès que je pouvais, parce que je n’avais pas beaucoup d'aptitudes et je m’ennuyais vite".

Valoriser les CAP et les BEP

Pour celui qui a arrêté l’école en troisième : "On ne valorise pas énormément les gens qui font des CAP , des BEP , mais on devrait. Parce qu’il y a des métiers formidables". Ainsi, son rôle de professeur ne constitue en aucun cas "une revanche. C’est plutôt de la gratitude".

