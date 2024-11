"Black Panther 3", "Hannibal"... L'acteur Denzel Washington esquisse ses derniers projets avant de prendre sa retraite

"Il me reste très peu de films qui m'intéressent." Dans Gladiator II, qui sort dans les salles mercredi 13 novembre, Denzel Washington interprète Macrinus, un marchand d'esclaves qui se rêve empereur. L'acteur américain, 69 ans, retrouve Ridley Scott, dix-sept ans après American Gangster. Ces retrouvailles avec l'"un des plus grands réalisateurs" selon lui marque "le début de la fin de [sa] carrière", assure-t-il dans le magazine américain The Root. "Je veux terminer avec le meilleur travail possible et travailler avec les meilleurs réalisateurs", a-t-il ajouté. Une retraite évoquée aussi dans une interview au magazine britannique Empire ou encore dans l'émission australienne "Today". "Je ne sais pas combien de films je vais encore faire, probablement pas tellement", a-t-il avancé, après près de cinquante années passées devant les caméras ou sur les planches. Franceinfo vous liste les futurs et sûrement ultimes projets de l'acteur.

Des retrouvailles avec Spike Lee

Denzel Washington va d'abord retrouver Spike Lee pour une adaptation d'un thriller du réalisateur japonais Akira Kurosawa, Entre le ciel et l'enfer (1963), qui sortira au cinéma avant d'être diffusé sur Apple TV+, a annoncé Apple en février. Le film original, déjà librement adapté du roman d'Ed McBain Rançon sur un thème mineur (King's Ransom), raconte la ruine d'un homme d'affaires à la suite du paiement d'une rançon aux ravisseurs de son enfant. Il s'agira de la cinquième collaboration entre l'acteur et le cinéaste après Mo' Better Blues (1990), Malcom X (1992), He Got Game (1998) et Inside Man (2006).

Ensuite, l'acteur se frottera à nouveau au péplum, puisqu'il interprétera l'empereur de Carthage, Hannibal, dans un film produit par Netflix et réalisé par Antoine Fuqua. Le réalisateur a déjà dirigé deux fois Denzel Washington dans Training Day (2001), pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur acteur, et Equalizer (2014). Le choix du comédien pour ce long-métrage, qui racontera la vie de ce général et ses batailles contre la République romaine, avait créé la polémique en Tunisie, où le film va être tourné. Un député avait pointé "un risque de falsification de l'Histoire", rappelant que le stratège avait la peau plus claire que celle de l'acteur choisi pour l'incarner, rapporte Le Monde.

Un rôle écrit pour lui dans "Black Panther 3"

Lors de son interview à l'émission australienne "Today", l'acteur a assuré qu'il était en discussion avec le réalisateur britannique Steve McQueen, auteur de Shame (2011) et 12 Years a Slave (2013). Un cinéaste "de génie", comme il le qualifie dans Le Parisien. Il a également révélé qu'il allait faire un détour par le Wakanda, puisque Ryan Coogler, le réalisateur des deux premiers films des aventures du superhéros noir Black Panther, "[lui] écrit un rôle dans le prochain" volet. Personnage emblématique de Marvel, Black Panther était interprété par l'acteur Chadwick Boseman dans le premier film, avant d'être emporté par un cancer à l'âge de 43 ans, en 2020.

Ce rôle écrit sur mesure pour Denzel Washington est une manière de boucler la boucle. Lors de la cérémonie des AFI Life Achievement Awards en 2019, Chadwick Boseman avait raconté que la star avait financé ses frais de scolarité d'un programme d'été de théâtre à l'Ecole britannique d'art dramatique à Oxford. "Il n'y a pas de Black Panther sans Denzel Washington, avait-il déclaré, et pas seulement moi, mais l'ensemble du casting, cette génération repose sur vos épaules."

Deux nouveaux projets "shakespeariens"

Denzel Washington a enfin confirmé deux projets adaptés de l'œuvre de William Shakespeare. Un univers qu'il connaît bien, puisqu'il a notamment joué dans l'adaptation de Beaucoup de bruit pour rien (1993) de Kenneth Branagh et qu'il a interprété le seigneur écossais Macbeth dans La Tragédie de Macbeth (2021), de Joel Coen. "Je ferai le film Othello et puis un film Le Roi Lear", a-t-il avancé dans l'émission "Today".

L'acteur est familier du rôle d'Othello, cet ancien esclave noir devenu général de l'armée de Venise. "Je [l']'ai joué à 22 ans. Je suis sur le point de jouer Othello à 70 ans", a-t-il déclaré, faisant référence à la production Shakespeare on Broadway, avec également Jake Gyllenhaal, attendue pour février 2025, précise le magazine américain Variety. Cette pièce devrait donc être adaptée ensuite sur grand écran.

Puis, il se frottera à une nouvelle adaptation du Roi Lear, dans laquelle il incarnera le roi vieillissant, qui décide de mettre à l'épreuve l'amour de ses trois filles afin qu'elles méritent sa succession au trône. "Après cela, a-t-il conclu dans 'Today', je prendrai ma retraite."