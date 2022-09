"Avoir un tel personnage de femme est rare à l'écran", rencontre avec la réalisatrice du film "Rodeo"

Pour son premier long métrage, la réalisatrice Lola Quivoron met en scène Julie Ledru qui incarne Julia, un rôle non binaire et qui casse les codes de la féminité. Elles sont toutes deux les invitées culture de la matinale week-end de franceinfo.

Après avoir fait sensation à Cannes, "Rodeo", coup de coeur du jury Un certain regard, sort en salle ce mercredi. Julie Ledru crève l'écran avec Julia, un personnage dans la galère, passionné de cross-bitume (à ne pas confondre avec le rodéo urbain) et qui vole des motos dans une quête de reconnaissance lancée à cent à l'heure. Sa carrière démarre en trombe puisque l'actrice de 27 ans originaire de la région parisienne livre sa première performance au cinéma avec un rôle singulier qui lui importait d'incarner.

"Julia a quelque chose d'unique et qui existe dans la vraie vie, nous a confié Julie Ledru dans l'interview culture, chaque samedi sur l'antenne de franceinfo. Beaucoup de spectateurs, hommes ou femmes, me disent que c'est super d'avoir cette représentation au cinéma et ce guide : 'je suis différent mais je suis'". Le personnage ne cherche effectivement jamais à séduire, préférant envoyer balader les apparences, apparaître sans fard, irrévérencieuse, sauvage même.

Est-elle masculine ou féminine ? Peu importe. Les deux à la fois, tantot en robe, tantot en maillot de foot fluo du FC Barcelone. Et on ne saura pas non plus si les désirs de Julia ont un genre particulier, quelles émotions elle éprouve pour les compagnons de route auprès de qui elle se rapproche, Kais (Yanis Lakfi) et Ophélie (Antonia Buresi). Bref, un être non binaire. "C'est un personnage que j'ai beaucoup cherché à l'écran et que je trouvais peu", explique la réalisatrice Lola Quivoron.