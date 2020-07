Avec "Black is King", Beyoncé signe un magnifique album visuel qui célèbre la communauté noire

Un an après la sortie de la version live-action du "Roi Lion" au cinéma, Beyoncé sort "Black is King" sur Disney +. Le film met en scène son album "The Lion King : The Gift", sorti en 2019. Une véritable claque visuelle.

La reine est de retour. Chaque nouveau projet de Beyoncé est un véritable événement sur la planète musicale. Il faut dire que la chanteuse sait impressionner, que cela soit avec son album visuel Lemonade ou le documentaire Netflix Homecoming sur sa performance au festival Coachella. Son dernier projet, Black Is King, est un film-musical de 95 minutes disponible sur Disney +, qui accompagne l’album The Lion King : The Gift, sorti en 2019. Beyoncé, qui a écrit, réalisé et produit ce long métrage, célèbre la culture noire à travers l’histoire du Roi Lion. Au programme : un casting cinq étoiles et une mise à scène à couper le souffle.

Disney + FR

Un hommage à la culture noire

En juillet 2019, Beyoncé donnait sa voix à Nala, dans la version américaine du remake du Roi Lion. Le film a été un véritable succès au box office et la chanteuse n’hésite pas à se réapproprier ce classique Disney dans Black is King. Tout commence par la naissance de Simba, dans le désert africain. "Let black be the synonym of glory" ("laissez le noir être synonyme de gloire"), affirme la chanteuse. Black is King est l’histoire d'un jeune souverain guidé par ses ancêtres et de son parcours initiatique entre amour et trahison.

Beyoncé

La question de l’identité est au cœur de cet album visuel. Beyoncé y rend hommage à la communauté et la culture noire mais aussi aux voyages des familles noires à travers le temps. "Ce film est une histoire à travers les siècles pour instruire et reconstruire notre présent (…) une histoire sur la façon dont des personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l’avenir", explique Disney dans un communiqué rapporté par le site Just Jared. Le message de Black is King est clair : il est temps pour la communauté noire de se réapproprier une souveraineté trop longtemps usurpée.

Une claque visuelle

Dans cet album visuel, une attention toute particulière est accordée aux décors. Le film a été tourné à New-York, en Afrique du Sud, en Afrique de l’Ouest, à Londres, Los Angeles et même en Belgique. Les atmosphères se mélangent entre minimalisme et explosion de couleurs : le désert africain, les rues de New-York, un palais aux murs blancs, une maison résidentielle XXL… Certains plans ressemblent à des véritables peintures tant ils resplendissent de beauté. Comme le présageait déjà le clip de Spirit, sorti l’été dernier, l'esthétique de Black is King est soignée.

Beyoncé

Aux côtés de Beyoncé, des talents de haut niveau. Son mari Jay-Z l’accompagne dans le somptueux Mood 4 Eva où une scène n’est pas sans rappeler la collaboration du couple au musée du Louvre. Pharrell Williams et le chanteur camerounais Salatiel font une apparence dans le titre estival Water. Dans Brown Skin Girl, la fille de Beyoncé, Blue Ivy chante et rend hommage aux femmes à la peau foncée, une peau qu’elle compare à des perles. L’actrice oscarisée Lupita Nyong’o, la mannequin Naomi Campbell et la chanteuse Kelly Rowland sont toutes les trois présentes.

Beyoncé ne déçoit pas avec Black is King, autant au niveau des chorégraphies que des costumes. Cet enchaînement de clips, entrecoupé d'interludes où la voix off de la chanteuse incite sa communauté à reprendre sa couronne, se regarde avec fluidité. Elle utilise les leçons du Roi Lion ingénieusement pour cette ode à la richesse des cultures africaines. Un film d'actualité alors que la question du racisme ressurgit dans beaucoup de pays, comme l'explique Beyoncé dans un post Instagram : "Les événements de 2020 ont rendu le message et le point de vue du film encore plus pertinents, puisque les gens tout autour du monde s'engagent dans ce voyage qui restera historique." Encore une preuve de l’engagement de la chanteuse qui est loin d'avoir perdu de sa splendeur.