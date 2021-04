Avant la sortie d'"OSS 117", Nicolas Bedos aux manettes d'une comédie dramatique avec Pierre Niney

Nicolas Bedos, qui signe aussi le scénario (sur lequel rien n'a filtré), a réalisé précédemment le dernier volet de la comédie d'espionnage d'OSS 117, "Alerte rouge en Afrique noire", avec Jean Dujardin, et déjà Pierre Niney.

Nicolas Bedos va commencer à tourner en juin une comédie dramatique, Mascarade, avec Isabelle Adjani et Pierre Niney, déjà à l'affiche de son précédent film, qui attend désespérément la réouverture des salles : le nouvel opus d'OSS 117. Le casting de ce nouveau film, son quatrième comme réalisateur, réunira également François Cluzet et Emmanuelle Devos, a précisé Pathé le 27 avril.

Repoussée à plusieurs reprises, la sortie d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, l'un des plus attendus à la réouverture des salles, est quant à elle programmée pour le 4 août.

La production de films résiste à la crise sanitaire

La crise sanitaire, si elle a entraîné la fermeture des cinémas depuis six mois, est loin d'avoir gelé les productions de long métrages.

Des projets de films à gros budget ont été récemment annoncés, comme le prochain Astérix de Guillaume Canet ou Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, dont le tournage a été suspendu depuis le 24 avril après un accident de la route qui a coûté la vie à trois membres de l'équipe du film, dans la Vienne.

Et les films d'auteurs ne sont pas en reste : parmi les derniers projets annoncés, Arnaud Desplechin filmera prochainement Marion Cotillard et Melvil Poupaud dans Frère et soeur, tandis que Valeria Bruni Tedeschi doit tourner à partir de fin mai Les Amandiers, avec Louis Garrel, hommage à l'école de théâtre créée par Patrice Chéreau, deux films co-financés par Arte.