MeToo : accusée d'agression sexuelle, Asia Argento menace de poursuivre Rose McGowan qui l'appelait à "laisser la justice suivre son cours"

Figure parmi les plus connues du mouvement #MeToo, Asia Argento avait à son tour été accusée d'agression sexuelle par un jeune acteur, Jimmy Bennett, en août. L'actrice italienne, qui rejette ces accusations, a attaqué lundi 17 septembre une autre actrice et victime de Harvey Weinstein, Rose McGowan : elle la menace de poursuites pour diffamation si elle ne retire pas des propos publiés le 27 août, dans lesquels elle demande à Asia Argento de "laisser la justice suivre son cours".

Dear @RoseMcGowan. It is with genuine regret that I am giving you 24 hours to retract and apologise for the horrendous lies made against me in your statement of August 27th. If you fail to address this libel I will have no option other than to take immediate legal action.