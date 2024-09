Angoulême : "Vingt Dieux" sacré au Festival du film francophone

Deux récompenses à Angoulême pour Vingt Dieux, le premier film de la jeune réalisatrice Louise Courvoisier, 28 ans. Présenté à Cannes en mai dernier, son long-métrage, qui dépeint avec délicatesse les rêves et les déboires d'une jeunesse dans le monde rural, a été couronné dimanche par le Valois de Diamant, la plus haute distinction au Festival du film francophone, avec en prime le Valois des étudiants francophones.



Tourné dans le Jura, où la réalisatrice a grandi, le film brosse la trajectoire d'un jeune homme un peu paumé qui se retrouve un jour obligé de s'occuper de sa petite sœur. En cherchant à gagner de l'argent, il s'inscrit au concours fromager du meilleur comté de la région.

Trois Valois pour le road trip "À bicyclette !"



Parmi les dix films en compétition, À bicyclette ! est l'autre grand gagnant du festival, décrochant trois Valois : celui de la musique, de la mise en scène et du public. Le réalisateur Mathias Mlekuz entreprend un long voyage à bicyclette de La Rochelle à Istanbul avec un ami, sur les traces de son fils Youri qui s'est suicidé à l'âge de 28 ans. "Mon fils avait 22 ans quand il a fait ce voyage. Nous, on a 60 ans, on picole, on mange. Aller en Turquie à vélo, c'était un acte désespéré pour retrouver mon fils. J'avais l'espoir que plus j'irais le chercher, plus je le trouverais", écrit-il.







Le Valois du scénario a été décerné à Laetitia Dosch et Anne-Sophie Bailly pour Le procès du chien (Suisse-France), le Valois acteur à Marco Luraschi dans LADS (France-Belgique) de Julien Menanteau et le Valois actrice à Mylène Mackay dans Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles (Québec) de Lyne Charlebois. Enfin, le Valois "René Laloux" (meilleur court métrage d'animation) a été attribué à Les nœuds du destin de Déborah Chang (France).



La 17e édition du Festival du film francophone d'Angoulême, dont le jury cette année était présidé par Kristin Scott Thomas, connaît un succès grandissant, avec des niveaux de fréquentation toujours plus importants. Les organisateurs n'avaient pas encore les chiffres exacts dimanche, mais le record de 58 000 personnes de 2023 a été dépassé cette année, selon eux.