Alice Diop et Rebecca Zlotowski, lauréates du prix Cléopâtre, créé en réaction à la sélection très masculine des César

Cette récompense 100% féminine a été organisée par le magazine "Causette" afin de "mettre en lumière les réalisatrices injustement snobées cette année" aux César : aucune femme ne figure en effet dans la catégorie Meilleure réalisation de la compétition qui a lieu vendredi.

"Je propose qu'on arrête les César et qu'on monte les Cléopâtres", lance la députée EELV Marie-Charlotte Garin en janvier dernier, lorsqu'elle découvre qu'aucune femme n'est nommée dans la catégorie Meilleure réalisation du célèbre prix en l'honneur du sculpteur César. Une simple blague au départ que la rédaction de Causette a prise au mot afin de "mettre en lumière les réalisatrices injustement snobées cette année".

Jeudi 23 février, "les Cléopâtre" ont alors décerné deux récompenses : le prix du public après le vote en ligne d'environ 1 000 lecteurs et le prix de la rédaction du magazine. Un communiqué publié par Causette révèle que les deux lauréates sont Alice Diop, prix du public, pour son film Saint-Omer (Lion d'argent à la Mostra de Venise 2022), et Rebecca Zlotowski, prix de la rédaction, pour Les Enfants des autres (sélectionné à la même Mostra). Elles concourraient avec la réalisatrice Alice Winocour (Revoir Paris), Patricia Mazuy (Bowling Saturne), Blandine Lenoir (Annie Colère) et Charlotte Le Bon (Falcon Lake).

Les réalisatrices souvent absentes des récompenses

Le prix qui souhaite mettre à l'honneur le travail des femmes n'a néanmoins pas vocation à perdurer. Il existe d'ailleurs le Prix Alice Guy, qui depuis 2018, récompense la réalisatrice de l'année. La rédaction de Causette espère cependant que sa "démarche politique et humoristique soit entendue par l’Académie des César. Et si ce n’est pas le cas, rendez-vous l’année prochaine pour la seconde édition des Cléopâtre", prévient-elle.

Il est vrai que peu de réalisatrices sont mises à l'honneur par l'Académie des César. Tonie Marshall demeure la seule de l'histoire du cinéma français à avoir été sacrée en 2000 meilleure réalisatrice pour son film Venus Beauté institut. Cette année, dans la catégorie Meilleur film, Valeria Bruni Tedeschi est l'unique réalisatrice nommée pour Les Amandiers. "L'année dernière, il a été reproché à l'Académie des Oscars une compétition trop blanche. Cette année, trop masculine. Les César 2023 cumulent, eux, cette double invisibilisation", déplore le collectif 50/50, en lutte pour plus de diversité. La cérémonie des César se tient vendredi 24 février.