Mort d'Alain Delon : les lecteurs de franceinfo rendent hommage au "plus bel homme du cinéma", parti "rejoindre son ami Belmondo"

L'acteur français à la carrière exceptionnelle a marqué plusieurs générations de cinéphiles. Ses obsèques sont célébrées samedi dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret.

Un "grand acteur", "inoubliable", doublé d'une "forte personnalité". Des lecteurs de franceinfo ont tenu à rendre hommage à Alain Delon, mort dimanche à l'âge de 88 ans et dont les obsèques se déroulent samedi 24 août, à Douchy (Loiret). L'acteur à la gueule d'ange a touché plusieurs générations de cinéphiles, pour ses rôles iconoclastes mais aussi pour son caractère bien trempé.

Certains, comme Betzie, se souviennent encore d'émotions de jeunesse provoquées par "le fauve" : "C'était un temps où la télé était en noir et blanc, écrit-elle. Pas question de manquer le film du dimanche soir. Ils ont passé Rocco et ses frères. La petite fille que j'étais a été subjuguée par ce film." L'icône de La Piscine de Jacques Deray et ses yeux bleus perçants ont fait fondre nombre de nos lecteurs. "Ce film résume à lui seul ce qu'il était : un être à la beauté fascinante et au charisme incroyable, qui pouvait trahir puis séduire à nouveau", écrit Tinifenua, qui s'émeut de la disparition du "Marlon Brando du cinéma français". Sous le charme du plus séducteur des acteurs, Myriam-Esther estime même que "le plus bel homme du cinéma nous a quittés".

Un acteur qui a touché tous les publics

Avec une filmographie exceptionnelle de plus de 80 films, le monstre sacré du cinéma laisse évidemment un souvenir ému aux cinéphiles. Bib' raconte être allée avoir Le Passage de René Manzor, sorti en 1986, avec son fils de 6 ans. "A la sortie, il me dit 'je n'ai rien compris maman, mais c'était très beau'. Effectivement, c'était très beau et particulier", écrit-elle. Alien78 retient, lui, Le Samouraï et Le Cercle rouge, deux films "du grand Jean-Pierre Melville". Ravo adore Monsieur Klein de Joseph Losey. Impossible pour Mimi de choisir un seul film de son "idole" : "J'ai admiré sa beauté, aimé l'acteur dans Le Guépard, Rocco et ses frères, Plein soleil...". La carrière d'Alain Delon est même la démonstration que "l'on peut être un excellent acteur sans passer par les écoles de cinéma", estime pa2psedo, alors que le "monstre sacré" est devenu acteur par hasard.

Preuve que l'homme a touché tous les publics, certains citent des œuvres moins iconiques. "Je retiendrai de lui les films comme SOS Concorde ou son rôle de César dans Astérix et Obélix aux Jeux olympiques", raconte Merlin2Metz. Cycloecolo, lui, retient aussi "son personnage dans Les Guignols de l'info, parlant à la troisième personne, une parodie reprise quand il a interprété Jules César dans un film d'Astérix". Le charme de la légende du cinéma français opérait bien au-delà des frontières hexagonales. Miha41 raconte qu'en "ex-Yougoslavie, entre 1970 et 1985, beaucoup de garçons se prénommaient Alen en hommage à Alain Delon".

"Un Alceste" aux opinions bien tranchées

La personnalité d'Alain Delon a aussi marqué les lecteurs de franceinfo, qui ne manquent pas de critiquer l'homme, tout en rendant hommage à l'acteur. Il était un "monstre sacré qui connaissait sa haute valeur et qui était fâché que le monde ose changer, une sorte d'Alceste vieux beau gosse", s'amuse Mme_Prof_HG. Il était "un acteur formidable, mais un homme imbu de sa personne", retient Aveyron12. La personnalité médiatique de Delon n'aura laissé aucun Français neutre ou indifférent.

Mais ceux qui l'ont croisé décrivent un tout autre être. "En entrant dans un restaurant à Paris, près des Invalides, je le vois, raconte Mimi. Je lui ai souri, il m'a souri, mais je n'ai pas eu le courage de lui demander l'autographe dont je rêvais !" Mondenouveau a eu la chance de lui parler. "Mon amie me l'avait présenté au théâtre et lors d'un diner, raconte-t-il. Je l'avais trouvé très nostalgique du temps qui passe qui avait emporté ses amis, et lors du repas, il était doux, généreux, humain et passionnant".

Alain Delon restera "irremplaçable" pour nombre de nos lecteurs. Ardillouze en est convaincu : "Des icônes comme lui, il n'en reste peu ou plus. La nouvelle génération ne lui arrivera jamais à la cheville." "Il va rejoindre son ami Belmondo, mais c'est une grande perte pour la France", conclut-il. Que faire maintenant que l'acteur est parti ? "Je reverrai tous ses films", promet Myriam-Esther. Rapid, dont les parents vivent près de Douchy, dans le Loiret, où est située la résidence de l'acteur, promet d'aller "s'y recueillir dès que possible". Comme des centaines d'autres fans avant lui.