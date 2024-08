Mort d’Alain Delon : de Cannes à Paris en passant par Strasbourg, la forte émotion des Français

P-L. Monnier, N. Dahan, A. Portes, M. Delaunay, M. Cribier, L. Germain, C. La Rocca, L. Fourment, C. Chabaud, S. Giaume, M. Kettab, E. Jarlot

Le décès d’Alain Delon, dimanche 18 août, a provoqué un souffle d’émotion dans tout le pays. France Télévisions s’est rendu à la rencontre des Français.

Il y avait son physique, son verbe et sa verve. "Il y a eu Belmondo, aujourd’hui c’est Alain Delon. C’est tout un pan d’un certain cinéma français qui, aujourd’hui, a disparu", commente une femme. Alain Delon s’en est allé, mais pas dans le cœur des Français. Dans un camping de l’Hérault, on retient son insolente beauté… et son insolente arrogance. "Énormément de talent, mais il le savait, et peut-être un peu hautain", confie une vacancière.

La chasse aux projections à Paris

À Paris, c’était la chasse aux projections. Dans un cinéma du XXème arrondissement, Le Guépard a été projeté à guichets fermés. "Je trouve que c’était un acteur magnétique", confie une spectatrice. À Strasbourg (Bas-Rhin), où Alain Delon avait tourné Monsieur Klein en 1976, les habitants se souviennent. "On n’a plus les grands acteurs comme avant", déplore une femme. Sur la Croisette, à Cannes (Alpes-Maritimes), l’émotion est internationale. "C’était un grand acteur, et ce sera toujours un grand acteur", confie une fan. Une pluie d’hommages, à la hauteur du talent d’un géant.