Justice : les enfants d'Alain Delon portent plainte contre la dame de compagnie de l'acteur

Mercredi 5 juillet, les trois enfants d'Alain Delon ont porté plainte contre la dame de compagnie de l'acteur de 87 ans. Ils l'accusent de harcèlement moral et de détournement de correspondances à l'encontre de leur père. "[Elle] n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés", a déclaré Me Christophe Ayela, l'avocat des enfants de l'acteur, dans un communiqué.





Anthony Delon dépose une seconde plainte

Dans la foulée, Anthony Delon, le fils aîné de la star du cinéma, a déposé une seconde plainte. Il dénonce des violences volontaires et la séquestration d'une personne vulnérable. Selon lui, ces agissements dureraient depuis un an et demi. Le parquet de Montargis (Loiret) a confirmé étudier ces deux plaintes.